Cantor Zé Neto é diagnosticado com covid-19 e cancela turnê de shows

A dupla Zé Neto e Cristiano cancelou o show que aconteceria no festival Caldas Country, em Goiânia (GO), no último domingo (13). Após Zé Neto ter recebido o diagnóstico positivo para covid-19, os sertanejos cancelaram esta apresentação e a turnê europeia que fariam ainda em novembro. Segundo a assessoria dos artistas, o cantor está bem e apresenta sintomas leves.

VEJA MAIS

Na próxima quinta-feira (17), Zé Neto e Cristiano iniciariam uma turnê pela Europa, com o primeiro show em Milão (Itália). Em seguida, a dupla se apresentaria em Porto (Portugal), Bruxelas (Bélgica), Londres (Inglaterra) e Lisboa (Portugal). Em nota, a assessoria dos artistas informou que a turnê será reagendada.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)