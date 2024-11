Cantor paraense lança videoclipe inspirado na obra de Waldemar Henrique

O cantor paraense Rafael Guerreiro lança nesta quinta-feira (28), no YouTube, o videoclipe de sua canção autoral ‘Nas Asas do Uirapuru’, que é inspirada na obra do músico Waldemar Henrique. Gravado ao vivo, o projeto conta com direção de Lorran Vale, e mixagem e masterização de Félix Robatto.

A ideia de gravar o videoclipe surgiu a partir do single ‘Nas asas do uirapuru" lançado em setembro de 2023. Rafael conta que Waldemar Henrique tem muita influência na sua forma de compor e essa conexão está presente nesta canção.

“Ela como um exercício de composição musical, eu peguei a música do Uirapuru, do Waldemar Henrique, e fui fazendo variações rítmicas e melódicas em cima dela, e surgiu essa música, por isso que é ‘Nas Asas Do Uirapuru, é como se a canção do Waldemar fosse uma lição, que traz aquela tradução do imaginário amazônico e que eu ressignifiquei dentro da minha música. A minha formação musical passa por essa canção, as primeiras notas que aprendi no violão foram com essa música, então ela tem um significado muito pessoal pra mim”, destaca o cantor.

O músico afirma que a musicalidade de Waldemar não construiu apenas suas inspirações artísticas, mas também, parte de sua identidade amazônica.

“Essas músicas fizeram eu me encontrar como cidadão da Amazônia, eu encontrei nelas toda essa sonoridade, as lendas, o Waldemar tem muita importância nessa formação musical, principalmente da minha geração, que passou por reformatório, escola de música. Essa música retrata isso, e deu asas a vários projetos de variados estilos”. Explica o artista.

A ideia de gravar o videoclipe surgiu a partir do single ‘Nas asas do uirapuru" lançado em setembro de 2023. (Foto: João Urubu)

Sobre o videoclipe, Rafael, comenta que a ideia é que seja uma gravação ao vivo, um projeto mais intimista e adaptado para um estúdio de música.

“Eu já tava com vontade de fazer uns vídeos meus tocando ao vivo, e alguns anos atrás eu já tinha feito um show em homenagem ao Waldemar, que nós tínhamos também adaptação das músicas dele para o violão. Eu aproveitei esse meu trabalho para fazer um videoclipe ao vivo dentro do estúdio, eu produzi um vídeo tocando em um take só. Não teve edições de áudio, como se fosse a performance de um show, dentro do estúdio e como eu já queria fazer esse tipo de trabalho, eu aproveitei a lei Paulo Gustavo, para submeter esse projeto e viabilizá-lo”, pontua o cantor.

Se lançando recentemente como cantor de músicas autorais, Rafael afirma que vê com entusiasmo a efervescência cultural que o Pará vem experimentando, sobretudo com a chegada da COP 30.

“Eu percebo que tem muitos olhos e ouvidos voltados para a nossa cidade, e eu creio que a nossa música amazônica, paraense, vai estar muito em evidência, e isso pode ser aproveitado pelos artistas, tanto os consagrados, como os iniciantes. Acho que a gente pode aproveitar esse momento de uma forma boa, para que a nossa música ganhe outras vidas e que receba incentivos do governo, prefeituras, pra que se criem políticas públicas que fomentem a cultura em geral e a produção dos artistas locais”, conclui.

Sobre o artista

Rafael Guerreiro violonista, guitarrista e compositor paraense que há anos trabalha em projetos de música e lançamentos de diversos artistas. Em 2021, ele lançou em todas plataformas o seu primeiro álbum, "Bucólica", que tem músicas inspiradas na ilha de Mosqueiro (PA).

Serviço

Lançamento do clipe “Nas Asas do Uirapuru”

Data: Quinta-feira, 28 de novembro

Local: Canal oficial de Rafael Guerreiro no YouTube.