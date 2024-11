De surpresa, Kendrick Lamar lança novo álbum; ouça 'GNX'

O rapper Kendrick Lamar surpreendeu os fãs ao lançar, sem nenhum aviso ou divulgação, um álbum totalmente inédito nesta sexta-feira (22). Intitulado ‘GNX’, o novo disco conta com 12 faixas e já se encontra disponível nas plataformas de streaming.

Antes do lançamento do projeto, Kendrick recebeu sete indicações ao Grammy, cinco delas como resultado do single "Not Like Us", que nasceu da briga do artista com o também rapper Drake. A desavença também rendeu outros hits como "Euphoria", no entanto, nenhuma destas faixas estão incluídas no disco.

O último álbum de Lamar, ‘Mr. Morale & The Big Steppers’, foi lançado em 2022 e rendeu ao artista o Grammy de ‘Melhor álbum de Rap’ daquele ano.

Com o novo lançamento, o rapper aumentou seu repertório para subir ao palco no show de intervalo da próxima edição do Super Bowl, que será realizada em fevereiro de 2025.

Confira os nomes das faixas:

“wacced out murals” “squabble up” “luther” “man at the garden” “hey now” “reincarnated” “tv off” “dodger blue” “peekaboo” “heart pt. 6” “gnx” “gloria”

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)