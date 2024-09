Kendrick Lamar será a atração principal do show de intervalo do Super Bowl

O rapper americano Kendrick Lamar, vencedor de vários prêmios Grammy, será a atração principal do show do intervalo do Super Bowl da NFL em 2025, em Nova Orleans.

“O rap ainda é o gênero musical de maior impacto até hoje. E eu estarei lá para lembrar ao mundo o porquê”, disse Lamar neste domingo (8), durante o anúncio do show.

O Super Bowl, a final da Liga de Futebol Americano (NFL), acontecerá no Caesars Superdome em Nova Orleans, Louisiana, em 9 de fevereiro.

A transmissão do jogo pela televisão é o programa mais assistido nos Estados Unidos todos os anos e a apresentação musical no intervalo é geralmente o ponto alto.

A lista de artistas que já se apresentaram nesse palco inclui lendas como The Rolling Stones, Prince, Bruce Springsteen, Madonna, U2, Paul McCartney, Michael Jackson, Rihanna, Lady Gaga e Beyoncé.

VEJA MAIS

O rap e o hip hop também já foram bem representados. O próprio Lamar se apresentou no Super Bowl de 2022, em Los Angeles, ao lado de Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem e 50 Cent.

“Poucos artistas tiveram um impacto tão profundo na música e na cultura quanto Kendrick Lamar”, reconheceu o diretor do departamento musical da NFL, Seth Dudowsky.

“Sempre, Kendrick demonstrou sua capacidade única de criar momentos que repercutem, redefinem e, por fim, abalam as bases do hip-hop”, observou.