NFL no Brasil: Eagles têm brilho de Saquon Barkley e vencem Packers em 'tiroteio' ofensivo

A promessa de uma boa partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, na primeira experiência da National Football League (NFL), foi cumprida. Em partida com ‘tiroteio’ ofensivo e interceptações para os dois lados, o brilho de Saquon Barkley definiu a vitória da franquia de Filadélfia na Neo Química Arena, por 34 a 29, no "mini Super Bowl brasileiro", como foi classificado por Jordan Love, quarterback dos Packers. Foram 47 236 presentes no estádio, maior público do estádio desde que tem a capacidade atual.



Na primeira partida de Saquon com a franquia, depois de seis anos no New York Giants - rival de divisão dos Eagles -, o running back foi o diferencial para a equipe se recuperar depois de um primeiro quarto sem pontuar, em que escorregou logo no primeiro snap do jogo, e que o time reviveu fantasmas da pós-temporada de 2024. Com três touchdowns (dois correndo e um aéreo), somou para 115 jardas na partida, responsável por 18 dos 31 de Filadélfia.



Jalen Hurts, que comparou a partida com o início de sua experiência no futebol americano, se recuperou mesmo após início ruim e ser interceptado duas vezes no jogo.



Na próxima segunda-feira, depois de perder uma partida no Lincoln Financial Field, os Eagles retornam a Filadélfia para encarar o Atlanta Falcons pela semana 2 da NFL; já os Packers, que tentaram conquistar a torcida brasileira na passagem pelo País, recebem o Indianapolis Colts, no Lambeau Field, para conquistar a primeira vitória na temporada.



Passada a euforia do hino nacional e da entrada das equipes - Packers com a bandeira do Brasil, se colocando como visitante indigesto, e os Eagles com o fator casa e show de luzes a seu favor -, Green Bay conseguiu ser mais efetivo, tanto no ataque, quanto na defesa, no primeiro quarto.



Sem a bola, os Packers forçaram dois turnovers - interceptação de Jalen Hurts por Xavier McKinney, em cobertura tripla, e fumble após confusão entre o quarterback e o center. No ataque, Jordan Love conseguiu levar seu time até a redzone, mas pecou em converter as chances em touchdown.



Muito pela defesa dos Eagles, que seguraram o ataque com o campo curto, mas também porque, correndo, Green Bay não foi efetivo: seis corridas de Josh Jacobs no primeiro quarto para apenas quatro jardas. Sem a corrida, o jogo aéreo dos Packers conseguiu ser anulado perto da endzone.



O resultado foi apenas dois field goals de Brayden Narverson, que colocou seis pontos no placar. Evitou um desastre maior para os Eagles, que contaram com um escorregão de Saquon Barkley no primeiro snap da partida - e o primeiro desde a aposentadoria do center Jason Kelce - e manteve a franquia viva para o segundo quarto.



Viva o suficiente para anotar, no segundo quarto, o primeiro touchdown da partida. Saquon Barkley se recuperou, e com o jogo terrestre funcionando, Jalen Hurts teve mais tempo para ler as oportunidades de passe e deixou de ter terceiras descidas longas para converter (para mais de cinco jardas). Em uma dessas jogadas, encontrou, justamente, Saquon na endzone para colocar sete pontos no placar.



A partir daí, cada campanha terminou na endzone. Saquon foi o grande nome dos Eagles. Na campanha seguinte ao touchdown aéreo, mostrou porque Philadelphia investiu em contar com o running back, ex-New York Giants. Dessa vez na corrida, onde se sobressai, anotou seu segundo ponto na partida.



Os Packers responderam. Sem fazer grandes mudanças no estilo de jogo, coseguiram responder em campo nas duas oportunidades em que estiveram atrás do placar. Matt Lafleur corrigiu a inefetividade de Josh Jacobs com a agilidade de Jayden Reed: 33 jardas corridas no primeiro touchdown e 70 jardas aéreas, que recolocaram os Packers à frente do placar antes do intervalo - 112 jardas no total para o segundanista.



Duas jogadas, 71 jardas, 51 segundos. A primeira campanha dos Eagles no segundo tempo retomou o domínio de uma equipe que terminou os 30 minutos iniciais atrás do placar, mas se mostrando mais efetiva no jogo aéreo do que Green Bay. Na segunda jogada do terceiro quarto, Hurts encontrou AJ Brown, na quarta recepção do wide receiver na partida, que se desvencilhou dos safeties até a endzone.



Mas nem o Fly Eagles Fly após cada um dos TD’s inibiu Jordan Love e o ataque dos Packers. Assim como no primeiro tempo, o quarterback voltou a levar a franquia à endzone - a terceira vez consecutiva - com o wide receiver Christian Watson. E no retorno, com um three and out, forçou os Eagles ao primeiro punt desde o primeiro quarto.



A partir daí, assim como o primeiro touchdown dos Eagles incendiou o jogo, a ação defensiva de Green Bay esfriou as ações ofensivas, após mais de 20 minutos de ‘tiroteio’ em campo. Como por ironia, Love, displicente, forçou um passe no meio do campo e foi interceptado por Reed Blankenship; na campanha seguinte, Saquon Barkley anotou seu terceiro touchdown na partida e recolocou os Eagles à frente.



Hurts devolveu o presente, com uma interceptação na endzone, mas Jordan Love e o ataque dos Packers repetiram as dificuldades do primeiro quarto, em converter chances perto da endzone. Coube aos Eagles, que mostrou mais ameaça terrestre, com Saquon Barkley, e aérea, com AJ Brown e Devonta Smith, em fechar a primeira partida da NFL no Brasil. Jake Elliot, kicker, deu números finais na Neo Química Arena, com um field goal.



