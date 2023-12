Cantor e compositor Ubervox lança o single ‘Ribeira’ nas plataformas digitais de música

Dos tempos em que ensinava história para uma comunidade no Baixo Moju, nasceu o single “Ribeira”, o cantor e compositor Ubervox. Inspirado nas raízes e nas riquezas naturais do Quilombo da Ribeira, o artista através da nova música realiza uma viagem poética pelas águas doces da região. O lançamento será realizado no próximo sábado, 23, nas principais plataformas de streaming.

Segundo Ubervox, a iniciativa surgiu através da vontade de homenagear a comunidade que o acolheu de forma maravilhosa. “Surgiu a proposta do Produtor Thiago Vasconcelos em lançar o single, inclusive ele assina os arranjos da canção”, destacou o cantor, que mergulhou profundamente na essência das comunidades ribeirinhas, destacando a conexão intrínseca entre o homem e a natureza.

Ainda de acordo com o cantor, na nova música, o público pode esperar uma experiência sonora amazônica autêntica. “Pois parte de uma composição vindo da vivência local. É uma canção rica em harmonia e significados tão natos a música brasileira e amazônica. Uma ligação física, espiritual e emocional com o lugar e a atividade de composição”. Uma curiosidade é que a música foi escrita ainda na comunidade, quando o artista lecionava aulas de história.

“Como eu trabalho nessas comunidades, passei 50 dias no quilombo da Ribeira. A música foi feita lá mesmo na comunidade, trabalhando a melodia, depois a letra, todo aquele ambiente ali me serviu de inspiração para produzir esta canção”, explicou o cantor. A letra poética da canção destaca ainda a beleza do céu estrelado sobre a Ribeira, criando uma atmosfera mágica.

A contemplação do nascer do sol e a transpiração do verde viver se entrelaçam na canção. “Sou um compositor que busca no humanismo a verdadeira inspiração. Os sentimentos humanos movem minhas melodias e minhas letras”, enfatizou o cantor;

Em sua trajetória, Ubervox conta com lançamentos como o single “Ventos da Saudade” e o EP “Botão Poema”, também reunindo canções 100% autorais. Para o seu novo single, “Ribeira”, ele conta agora com a produção musical de Thiago Vasconcelos, com lançamento pelo selo homônimo. O lançamento chega ao público com o aval de sua grande protagonista. “Essa música eu apresentei primeiramente na própria comunidade, que a recebeu de braços abertos. Inclusive, eu tenho vídeo com os alunos cantando a música em uma apresentação, e a comunidade local conhece”, orgulhou-se o artista.

Uberaldo Vilhena de Oliveira Junior, ou apenas, Ubervox como é chamado, é paraense. O artista é cantor e compositor, vencedor da terceira mostra de intérpretes da EMUFA (Escola de Música da UFPA), é engajado em diversos projetos musicais e também atua em comunidades quilombolas e ribeirinhas como professor de história.