Lançamento do Baile dos Artistas 2024 marca aniversário de 40 anos da premiação

Nesta sexta-feira, 15, será lançado oficialmente o Baile dos Artistas referente ao ano de 2024, quando o evento completará 40 anos de existência e terá uma edição com muitas comemorações para contemplar as quatro décadas. O Baile dos Artistas foi criado em 1985 por Alberto Bastos. Em sua primeira versão, o evento corou a “Rainha dos Artistas” a Atriz Natal Silva, que teve como “Príncipe Consorte” o Ator Rui Nobre de Brito, em memorável noite nos salões do Bancrévea. O evento de lançamento será a partir das 19h na Associação Comercial do Pará (ACP).

Segundo a produtora e coordenadora, Rose Marie, a ideia do Baile dos Artistas no Pará, surgiu através de já existir um Baile dos Artistas no Rio de Janeiro, com isso Alberto Bastos se encantou pela ideia e achou necessário que houvesse também no Estado do Pará um evento desse porte para homenagear e valorizar os artistas da nossa terra.

Ainda de acordo com a coordenadora, “nos primeiros anos de realização, o Baile dos Artistas ainda era como uma brincadeira entre amigos, mas com o passar dos anos foi se tornando sério e tradicional e hoje consolidado como a Maior Premiação de Cultura Paraense”, declarou. Rosie declarou ainda que ter conseguido chegar aos 40 anos de realização, já é uma grande conquista para a organização do evento.

“Não foi fácil chegar até aqui, passamos por muitas lutas e dificuldades, quem é artista sabe o quão difícil é manter viva a cultura e fazer ter o respeito e valorização necessária, mas somos resistência e vamos continuar nessa caminhada”, ressaltou a coordenadora. Rosie enfatizou ainda que a premiação é importante para a valorização do trabalho na área cultural. “Serão homenageados cerca de 80 artistas de diversas áreas da cultura abrangendo vários municípios do Pará”, declarou.

Rosie explicou que atualmente os homenageados ganham um certificado do Baile dos Artistas concretizando a sua homenagem, “é uma forma deles engrandecerem ainda mais o seu currículo artístico e se destacar pela homenagem recebida”, concluiu a coordenadora. O baile homenageia os profissionais destaques do ano de 2023 indicados pelos curadores, nas diversas áreas artísticas e profissionais da terra, teatro, música, dança, literatura, política, empresarial, imprensa.

Agende-se

“Edição de 40 anos Baile dos Artistas”

Data: 15/12

Hora: 19h

Local: Associação Comercial do Pará – ACP (Av. Pres. Vargas, 158 - 5º andar - Campina, Belém - PA, 66610-000)