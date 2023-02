Baile dos artistas completa 39 anos e reúne 80 artistas destaques na cena cultural do Pará

O Baile dos Artistas completa 39 anos e reúne neste sábado, 25, 80 artistas, fazedores de cultura e personalidades que fomentam a cultura no estado do Pará, nos segmentos do Teatro, Dança, Canto, Jornalismo Cultural, entre outras categorias. O evento, realizado na Estação das Docas, homenageia a atriz Zê Charone, como Rainha da Noite e o músico Junior Soares, como Príncipe.

O baile homenageia os profissionais destaques do ano de 2022 indicados pelos curadores, nas diversas áreas artísticas e profissionais da terra - teatro, música, dança, literatura, política, empresarial, imprensa, etc -, revelou a produtora e coordenadora do evento, Rose Marie, que divide o cargo com Agenor Del Valle. "O baile é um evento cultural, por ser de homenagens, mas a coordenação optou por fazer dentro da quadra momesca. Ele não é um baile de carnaval, ele é um evento de cultura que acontece na quadra do carnaval", iniciou explicando a natureza do evento.

Rose destacou a importância do evento ao longo de quase quatro décadas e reforçou a importância que os fazedores de cultura têm na região e, por isso, o valor que possuem dentro do baile. "Faz a integração dos artistas da capital com outros artistas de outras regiões do estado. Quando ele chega para receber a homenagem, ele se integra com artistas de outras áreas, empresários, etc. Por exemplo, um grupo de artistas chegou ano passado para participar do baile dos artistas e este ano já estão fazendo espetáculo dentro de um shopping da capital", pontuou.

"Este momento é muito importante para os grupos que vem de Parauapebas, Canaã dos Carajás, etc. os curadores dessas áreas trazem pessoas de vários lugares. Valorizam e dão forças para continuar fazendo cultura. Sou de cultura popular, somos resistência e continuamos lutando", completou.

Marie lembrou que os 80 artistas são homenageados e espera que outros profissionais se inspirem nessas trajetórias. "Todos os nossos homenageados saem por meio das curadorias. O recado que eu deixo, é que nunca desistam, não podemos desistir, o que será daqueles que estão vindo, que gostam da cultura popular, dança, teatro, o que será deles? Desta cultura maravilhosa do nosso estado, as dificuldades vão vir sempre, mas vamos resistir, somos a resistência neste país e neste estado", finalizou,

Júnior Soares, músico e compositor é o Príncipe Consorte do Baile dos Artistas 2023. (Reprodução / Lummy Soares)

Rainha e Príncipe Consorte têm um papel nas Artes e Música

O Baile dos Artistas homenageia este ano a atriz e produtora Cultural, Zê Charone e o músico, compositor e produtor cultural, Junior Soares. O Baile além de coroar os artistas anfitriões, homenageará os maiores destaques de 2022 indicados pelos curadores. Os coordenadores são Agenor Del Valle e Rose Marie, e os curadores: professora e coreógrafa Clara Pinto, Ator Henrique Andrade, professora e coreógrafa Jackeline Mendes. Diretor Teatral Fernando Rassy, jornalista Péricles Castro, fotógrafo Manoel Pantoja, coreógrafa Larissa Boulhosa; produtor cultural Gê Souza, poeta Rui do Carmo, professor Rolon Ho.

Além do cantor Tiago Lobato, professor César Cordeiro, compositor Neno Freitas, Pedagoga e cosplay Thássia Albuquerque. E, neste ano, o39º Baile tem parceria com a Secretaria de Estado de Cultura (SECULT), Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP) e da Fundação Cultural do Município de Belém (FUMBEL), na realização do evento.

Junior Soares, músico, compositor, produtor cultural diz que este momento é muito especial, pois se sente honrado em ter o seu trabalho reconhecido e poder dividir a noite ao lado de pessoas que movem a cultura no Pará. "É sempre bom a gente ser reconhecido. [Reconhecer-nos] como pessoas que transformam e fazem a vida cultural ser valorizada", ponderou.

"É uma premiação para artistas e pessoas que trabalham no meio da cultura. Ter esse reconhecimento foi uma surpresa, porque apesar de trabalhar com o Arraial do Pavulagem, eu estou mais como produtor. Foi muito gratificante ser lembrado!", completou.

O músico também destacou a surpresa e felicidade de dividir o título de homenageado da noite, com a atriz Zê Charone. "Isso é importante para todos nós. A Zê Charone, que é a Rainha, temos uma história de projetos juntos, no início da nossa carreira, lá atrás no teatro grupo palha. Então a gente volta agora nesse momento de reconhecimento das nossas carreiras, é muito gratificante dividir esse momento com a Zê", arguiu.

Júnior acredita que o ano de 2023 será bom artisticamente, pois além das músicas em parceria com a cantora e filha, Luê Soares, está trabalhando em um videoclipe e já pensa nas viagens pelo Brasil com o Arraial do Pavulagem. "O ano de 2023 promete, do próprio arraial do pavulagem, este ano faremos uma coisa maior, mais bonita para que as pessoas tenham um momento de integração com o arrastão do pavulagem", disse.

Zê Charone, atriz, produtora cultural e integrante do Grupo Cuíra conta que está ativa e faz parte da cena de resistência da arte no Pará e que o Baile é uma demonstração da resistência artística que se provou ainda mais forte durante a pandemia de covid-19. "Eu sempre frequentei o baile, o meu grupo já ganhou vários prêmios durante esses 39 anos e eu acho o convite chegou junto com um amadurecimento meu, com a minha profissão. Com esse meu momento mais maduro do meu fazer teatral. Vai ser tudo de bom", definiu.

A atriz também espera que o público forme plateia e relembre os períodos epidêmicos, onde a arte confortava as pessoas no período de isolamento. Incentiva que os artistas não sejam somente reconhecidos por outros artistas e que a geração mais jovens de fazedores de cultura também assista às gerações mais antigas no palco e relembre nomes como o de Nilza Maria, entre outros nomes.

Para conhecer mais sobre o trabalho da Rainha Zê Charone e do Príncipe Consorte Junior Soares, além da premiação do Baile dos Artistas