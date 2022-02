Gretchen e o saxofonista Esdras Souza serão homenageados hoje, quinta, 24, no Baile dos Artistas

A 38ª edição do Baile dos Artistas Paraenses será realizada hoje, quinta-feira (24), a partir das 22h, na Estação das Docas, em Belém. Tradicional na capital paraense, o baile homenageia pessoas que trabalham em prol da cultura, em suas mais diferentes vertentes, em todas as regiões do Pará, entre artistas, empresários, políticos, educadores e produtores culturais. Neste ano, serão 100 homenageados. E além deles, a cantora e dançarina Gretchen será coroada Rainha dos Artistas e o músico Esdras de Souza será o Príncipe Consorte.

A Rainha do Bumbum, que está morando em Belém e é casada com o músico paraense Esdras Souza, contou como recebeu o convite. “Foi por intermédio da produção do evento e tenho me sentido extremamente honrada e feliz”, disse ela sobre o carinho com que foi acolhida pelo povo paraense.

A artista ressaltou que a coroação vai celebrar um ano de muitas conquistas. “Foi um dos melhores em se tratando da minha vida profissional. Muitas campanhas publicitárias e muito reconhecimento”, destacou.

Ela afirma saber da importância do baile para a cidade e para o estado como um todo e está pronta para cumprir o seu papel de “Rainha”. “Estou me preparando com muito cuidado. Já mandei fazer meu look e tenho certeza de que todos vão amar”, ressaltou.

Esdras, por sua vez, também contou estar feliz com o convite. “Sinto-me muito honrado por este reconhecimento do meu trabalho. Foi maravilhoso, por se tratar de um evento renomado, como o Baile dos Artistas”, contou.

Assim como sua esposa, Esdras afirma que 2021 foi um ano muito bom em vários sentidos. “Tudo de bom que plantamos neste plano, chega até nós como bônus do universo e é exatamente assim que tenho me sentido em relação ao ano que passou”, explica o músico que aproveitou para falar sobre seu próximo projeto. “Meu primeiro EP está sendo concluído, com estilos musicais diferenciados, de fora do país”, destacou.

Sobre os outros 100 homenageados, os coordenadores gerais do baile Agenor Del Valle e Rose Marie ressaltaram que eles foram escolhidos cuidadosamente seguindo aos critérios estabelecidos pelo baile. “Temos uma curadoria. Antes eram apenas 20 homenageados, mas tivemos a necessidade de aumentar para abranger todo o Estado e as várias linguagens culturais nele existentes. Por isso, teremos uma grande noite de gala. Vai ser uma festa linda”, garantiu Agenor Del Valle.

Promovido com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e da Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), o baile terá como atrações musicais Luiz Leite e Banda, Creuza Gomes, Sambloco, Abenatar Grupo e Latin Jazz.

Agende-se: 38ª edição do Baile dos Artistas Paraenses será hoje, quinta (24 de fevereiro), a partir das 22h, na Estação das Docas. Informações @bailedosartistas_pa e (91) 98811-1086 (WhatsApp).