Grupo Liberal reúne profissionais para o lançamento da 1ª edição do Anuário da Saúde, hoje

Acontecerá nesta quinta-feira (14), às 19h, no Restô do Porto, o lançamento da 1ª edição do Anuário da Saúde do Pará 2023. O evento, promovido pelo Grupo Liberal, terá a participação de diversos profissionais e representantes de instituições da área da saúde. A programação contará com a apresentação do Dj Natto e da banda Mister Joe, que toca os clássicos do rock internacional.

Com 100 páginas, a publicação premium tem objetivo de destacar o setor da saúde paraense, além de abordar temas de grande relevância, como os desafios da saúde na Amazônia e a importância de investir em tecnologia na área da saúde. O Anuário tem patrocínio do Centro Universitário Fibra, Sistema Hapvida, Oncológica do Brasil, Uniodonto e Prefeitura de Belém.

De acordo com a diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, a expectativa para o lançamento da publicação está grande, já que a criação do Anuário envolveu muita dedicação e respeito a todas as pessoas que priorizam a melhoria dos serviços de saúde no estado do Pará.

1ª edição do Anuáio aborda temas e debates de grande relevância para o setor da saúde (Aurélio Oliveira)

“O Anuário da Saúde do Pará tem o propósito de fazer um recorte do panorama atual do setor da saúde no estado, destacando as principais instituições e profissionais da área, que contribuem para a manutenção da vida na sociedade paraense” - Rose Maiorana, diretora comercial do Grupo Liberal

Informação

Para Ariosto Maria Chaves Dias, presidente da Uniodonto Belém, o Anuário da Saúde é uma grande ferramenta de informação, pois traz um perfil atualizado de dados de interesse geral da sociedade. “O mercado precisa ter essas informações, pois elas ajudam na gestão e utilização dos serviços de saúde”, pontua.

Ariosto Maria Chaves Dias é presidente da Uniodonto Belém. O gestor pontua que os dados disponibilizados no Anuário da Saúde são essenciais para a sociedade. (Arquivo pessoal)

Além dos temas principais, a publicação também apresenta análises sobre políticas de saúde pública, inovações na área da saúde e destaca as ações de combate ao covid-19 no estado, que foi exemplar na contenção da doença. A relação entre a medicina tradicional e a popular na região amazônica também é um dos destaques da publicação.

Segundo Lívia Caricio Martins, diretora do Instituto Evandro Chagas (IEC), uma publicação como o Anuário da Saúde do Pará é fundamental para que a sociedade e os cidadãos do estado tenham acesso, de maneira fácil, à análise de especialistas sobre políticas de saúde pública, bem como aos avanços tecnológicos e da ciência na área da saúde.

Para a diretora do Instituto Evandro Chagas, Lívia Caricio Martins, a publicação premium do Grupo Liberal permite que os profissionais atualizem os seus conhecimentos sobre diversos temas do setor (Arquivo pessoal)

“A publicação especializada será extremamente útil também para os profissionais de saúde acessarem essas informações. O campo da saúde é muito amplo e reunir instituições e profissionais de especialidades diversas no Anuário vai possibilitar com que pessoas da área se atualizem sobre temas importantes e relevantes, mas que não são da sua especialidade. Isso amplia a visão do profissional e potencializa a troca e a inovação”, afirma Lívia.

Para conferir mais informações sobre o setor da saúde, cases de sucesso e outros avanços na área, acesse a área especial do Anuário da Saúde do Pará 2023, clicando aqui.