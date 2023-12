Anuário da Saúde do Pará 2023 aponta os avanços e desafios da área na Amazônia

O Grupo Liberal lançará no dia 14 de dezembro, às 19h, no Restô do Porto, a 1ª edição do Anuário da Saúde do Pará 2023. A publicação premium vai pontuar os profissionais e instituições de saúde que se destacam na área, além de abordar temas de grande relevância para o setor, como os desafios da saúde na Amazônia e a importância de investir em tecnologia na área da saúde. O Anuário contará com 100 páginas e tem o patrocínio do Centro Universitário Fibra, Sistema Hapvida, Oncológica do Brasil, Uniodonto e Prefeitura de Belém.

De acordo com Felipe Melo, diretor de conteúdo do Grupo Liberal, a escolha dos temas para o Anuário da Saúde do Pará 2023 foi cuidadosamente planejada e os desafios na Amazônia refletem a complexidade de uma região única e peculiar, onde fatores como as dimensões geográficas e o acesso precário ao serviço básico de saúde, que é um direito universal da população, influenciam diretamente na prestação do atendimento de qualidade.

Felipe Melo, diretor de conteúdo do Grupo Liberal, revela que o Anuário traz discussões e críticas necessárias em relação à saúde na região amazônica (Igor Mota/ O Liberal)

Já em relação aos investimentos em tecnologia na área da saúde, o Grupo Liberal partiu da necessidade de apresentar a modernização e a integração de soluções inovadoras para enfrentar os desafios específicos da região amazônica.

“Creio que o debate sobre o tema é fundamental para a sociedade. Ao abordar os desafios da saúde no Pará e na Amazônia, o Anuário, que é um produto editorial pioneiro nesse ramo no estado, busca sensibilizar sobre as disparidades existentes e apresentar experiências que ajudam a aprimorar a assistência à população paraense” - Felipe Melo, diretor de conteúdo do Grupo Liberal

Análises

Além dos temas principais, o Anuário também apresenta análises sobre políticas de saúde pública, inovações na área da saúde e destaca as ações de combate ao covid-19 no estado, que foi exemplar na contenção da doença. A relação entre a medicina tradicional e a popular na região amazônica também terá destaque na publicação.

“Vejo essa iniciativa do Grupo Liberal como uma oportunidade valiosa de aprofundamento e análise crítica das questões que permeiam a saúde na Amazônia. O Anuário se destaca como uma ferramenta importante para a disseminação de conhecimento e sensibilização da sociedade ao lançar luz sobre o papel essencial ao humanizar o trabalho dos profissionais de saúde na região. Essa humanização é mais do que um conceito, é um chamado à compreensão das experiências desses profissionais que dedicam suas vidas ao cuidado de outras pessoas”, pontua Felipe Melo.

Reitor do Centro Universitário Fibra, Vicente de Paulo Tavares Noronha, revela que o Anuário permite o debate sobre as inovações e políticas públicas para o setor da saúde (Divulgação/Centro Universitário Fibra)

De acordo com Vicente de Paulo Tavares Noronha, reitor do Centro Universitário Fibra, o Anuário difunde as informações dos avanços e desafios da saúde no Pará, fundamentais para o direcionamento de políticas públicas e recursos que devem ser disponibilizados para a melhoria da qualidade de vida da população. Além disso, a publicação também permite, por meio de estatísticas, uma visão ampla para a pesquisa, possibilitando um melhor atendimento aos assistidos e fornecendo informações que vislumbram possibilidades de inovação para o setor.

“Os desafios da área da saúde são muitos, tendo em vista que os serviços são limitados e precários. É necessário investir em tecnologia para acelerar e melhorar os processos e com os cuidados em saúde, realizando investimentos em infraestrutura médica, dando condições aos habitantes das comunidades em que estão inseridos e promovendo ações de proteção ao meio ambiente” - Vicente Noronha, reitor do Centro Universitário Fibra

Reconhecimento

Para Luann Wendel Pereira de Sena, professor e pesquisador da Faculdade de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, o Anuário oferece uma visão abrangente sobre os profissionais e profissões ligadas à área, além de reconhecer suas atuações.

De acordo com Luann Wendel Pereira de Sena, professor e pesquisador, a publicação é uma maneira de valorizar o trabalho de todos os profissionais da saúde (Arquivo pessoal)

“Esses tipos de eventos e publicações repercutem positivamente para a sociedade, pois oferece uma visão ampla sobre a saúde e sobre os profissionais que atuam no serviço, além dos avanços que estão sendo desenvolvidos no mercado de trabalho e sua importância para a sociedade”, comenta o professor.

Nutrição

Uma área de grande importância para a saúde é a nutrição, ciência que estuda as relações entre os alimentos e nutrientes ingeridos pelo ser humano e possíveis estados de saúde e doença. Diante desse cenário, o Anuário também irá reforçar a importância do trabalho do nutricionista para a sociedade paraense, conforme explica Yonah Figueira, presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região (CRN).

Yonah Figueira, presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região (CRN), comenta que a nutrição é fundamental para a prevenção de doenças (André Oliveira/ O Liberal)

“Muitos ainda acreditam que nosso trabalho se limita à 'passar dieta para emagrecimento', quando nossas atribuições são muito mais que isso, sendo essenciais para a saúde de indivíduos e da população como um todo. O profissional de nutrição ajuda a promover, manter e recuperar a saúde por meio da alimentação adequada, além de prevenir doenças graves e cooperar com o combate à fome, entre muitas outras funções. Esperamos que, com toda a visibilidade que uma publicação como essa proporciona, cada vez mais pessoas tenham consciência que podem contar conosco para uma melhor qualidade de vida”, afirma Yonah Figueira.

Clique aqui acompanhe todas as novidades do Anuário da Saúde do Pará.