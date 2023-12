Vem aí: Anuário da Saúde do Pará 2023 revelará profissionais que se destacaram em 2023

As profissões da área da saúde são bastante requisitadas e têm grande importância para a sociedade, já que as pessoas estão cada vez mais focadas em cuidar do corpo e da mente, buscando ajuda profissional e mantendo bons hábitos no dia a dia. Por esse motivo, esse mercado apresenta muitas oportunidades de carreira com cargos atrativos, diversas áreas de atuação e boas remunerações salariais.

Com o objetivo de destacar o setor da saúde paraense, o Grupo Liberal irá lançar a 1ª edição do Anuário da Saúde do Pará 2023. A publicação premium contará com 100 páginas que valorizam diversos profissionais e instituições do segmento da saúde no Pará. O lançamento acontecerá no dia 14 de dezembro, às 19h, no Restô do Porto, localizado no bairro do Reduto. O Anuário tem patrocínio do Centro Universitário Fibra, Sistema Hapvida, Oncológica do Brasil, Uniodonto e Prefeitura de Belém.

Para a terapeuta ocupacional, Gisely Gabrieli Avelar Castro, o Anuário da Saúde tem grande importância para o setor, pois representa a disseminação do conhecimento, além de ser uma maneira de valorizar a ciência e a pesquisa.

“Eu participarei do Anuário falando sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA). Minha expectativa é que esse documento chegue ao máximo de pessoas para que ocorra o diálogo e o conhecimento seja compartilhado”, destaca a profissional, que também atua como professora na Universidade do Estado do Pará (Uepa).

Gisely Gabrieli Avelar pontua que o Anuário da Saúde é um ótimo espaço para compartilhar ideias e aprendizados (Arquivo pessoal)

Já a pesquisadora Vania Neu, professora de ecologia da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), revela que a publicação é uma maneira de transcrever o que a academia faz em uma linguagem mais simples, para que todas as pessoas tenham acesso. A docente também destaca que, diferentemente do que as pessoas imaginam, a ecologia tem tudo a ver com a saúde.

“Muitas doenças têm a ver com a questão ambiental. Por exemplo, água contaminada e degradação ambiental são fatores que deixam as pessoas doentes. Então, está tudo relacionado. Na ecologia nós trabalhamos o equilíbrio ambiental para evitar a proliferação de diversas doenças”, pontua.

Para a pesquisadora Vania Neu, o Anuário consegue transmitir conhecimento para a população em geral (Foto: Pisco Del Gaiso)

Confira abaixo, os profissionais que se destacaram em suas áreas de atuação neste ano:

