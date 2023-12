Bruno Benitez apresenta audiovisual ‘Disco – Vivo’

O paraense Bruno Benitez lança nesta sexta-feira (22), “Disco-Vivo”. O seu novo projeto multimídia chega às plataformas de audiovisual e streaming. O projeto do músico e cantautor foi contemplado no edital “Prêmio FCP de incentivo à Arte e Cultura 2023”, organizado pela Fundação Cultural do Pará.

“Disco-Vivo” é o 4º álbum do artista, mas o primeiro no formato audiovisual, e traz tanto músicas inéditas quanto releituras de músicas que integraram seus discos anteriores.

O título do projeto faz alusão ao formato “ao vivo”, pois foi gravado à moda antiga: num formato de show, com a banda toda gravando simultaneamente, gerando um resultado sonoro e visual mais orgânico.

“A gente está lançando um novo trabalho, esse novo projeto, que é um novo álbum que vem já no formato audiovisual. Ele foi gravado ao vivo, com a banda toda. O ‘Disco-Vivo’ traz canções inéditas minhas e também releituras de discos anteriores. Então, é um projeto assim que revisita um pouco do meu material de músicas que não chegaram ao público de alguma forma, seja pela divulgação ou por não ter videoclipe ou não terem muitas inserções nas rádios. Esse projeto junta também tudo isso com material inédito, por isso o nome é ‘Disco-Vivo’, para dar assim uma nova roupagem, uma nova vida a algumas músicas. Esse meu quarto trabalho é uma grande mistura, ele foi com aquela pegada mais orgânica, diferente de quando a gente grava um disco com todo mundo canal por canal. Foi muito legal trabalhar junto com toda a banda, tocando ali, se vendo olho no olho. Estou muito feliz com o resultado”, disse o artista.

As releituras foram selecionadas de seus três álbuns anteriores: “Coração Tambor” (2014), “Miscigenado” (2018) e “Tropicodélico” (2021), buscando dar visibilidade a músicas que, na época de seu lançamento original, não foram divulgadas com videoclipe ou tiveram pouca inserção nas rádios.

Além destas, Bruno Benitez apresenta ao público duas músicas inéditas, a Salsa “Amor bandido” e a Cumbia “Vive la Canción”, ambas de sua autoria.

“Disco-Vivo” foi gravado e produzido no Pupuña Estúdio, em Belém, envolvendo uma equipe de 13 profissionais das áreas de audiovisual, música, comunicação e produção cultural. O projeto foi contemplado no edital “Prêmio FCP de incentivo à Arte e Cultura 2023”, organizado pela Fundação Cultural do Pará.

“Esse disco foi gravado em Belém com a mão de obra local. É mais parceria com meu amigo Félix Robato e que tem uma equipe grande, de quase 15e pessoas”, pontua.

Este ano o músico paraense Bruno Benitez foi o representante do Brasil na 11ª edição do Festival Internacional de la Canción (FIC), realizado em outubro em Punta del Este, Uruguai. A sua participação marcou a história, já que foi a primeira vez que o país tem um representante da Amazônia, em um dos festivais mais relevantes da América Latina. Na ocasião, ele chegou nas semifinais e apresentou a canção de sua autoria “Llueve” (Chove), que tem uma letra misturando poesia romântica com uma reflexão sobre a importância das nossas riquezas naturais da Amazônia.