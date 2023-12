Músico paraense Renan Malato é contratado por resort da Walt Disney World

Há um ano morando em Orlando, na Flórida, o paraense Renan Malato vem conquistando seu espaço musical em terras internacionais. Ele é o recém contratado do Walt Disney World do Resorts Four Seasons, e faz shows no terraço do 17º andar com vista para os parques Epcot e Magic Kingdom.

“Esse é um dos hotéis que fica dentro da Disney, que também é uma mega franquia mundial renomada, os restaurantes todos premiados e estou toda quarta fazendo show no Four Seasons. Horário que tem vista para os parques e os fogos”, disse o artista.

Renan é conhecido pelos seus solos de guitarra e essa característica que leva para as suas apresentações. Aos 33 anos, descendente de imigrantes árabes e marajoaras, ele tem experiências artísticas desde os 18 anos, quando começou a se apresentar em bares e restaurantes.

VEJA MAIS

“É incrível saber que meu talento agrada um grupo de pessoas das mais afortunadas do mundo, pois o espaço é só para hóspedes e a diária do hotel é algo em torno de 1,250 dólares. Isso me dá muito orgulho, mostra que todo meu esforço e todos os passos que dei durante a minha carreira valeram a pena, desde os shows no antigo Periquito Yellow até hoje no hotel do Walt Disney World”, pontua.

“Isso só motiva sempre a cada vez mais oferecer as melhores performances possíveis para fazer com que essas pessoas tenham uma experiência magnífica em termos de música ambiente, som para curtir o momento, alta gastronomia. Sem dúvidas eu alcancei o topo de uma das mais visitadas cidades dos Estados Unidos”, acrescenta.

Os sonhos de Renan são do tamanho da vista que ele tem nas suas apresentações: imensos. O paraense só deu início aos caminhos musicais. “Meu próximo passo é dar start no meu álbum ‘América’, que vai contar um pouco da minha experiência por aqui, algumas composições já estão preparadas, outras ainda a escrever, pretendo neste ano de 2024 trabalhar na produção para fazer o lançamento em 2025”, antecipa.

Em Belém, Renan Malato lançou quatro singles antes de arrumar as malas. ‘História de Amor’, ‘Se Não Cuidar’, ‘Vento e a Brisa’ e ‘Hoje é domingo’. Ele fez parcerias também com Juliana Sinimbú, Luana Almeida (Lú Blues) e Carol Bambolê (Mitca).

Além do Resorts Four Seasons, o cantor faz várias apresentações locais como no ‘One Lounge’, que fica na International Drive, uma das avenidas mais famosas do mundo, e na ‘Vinia Wine Kitchen’, premiado como um dos melhores restaurantes para Date Night, que fica na região de Winter Park.

“Toco no estilo Bossa Nova e Spanish Guitar, tudo à minha maneira customizada. Faço um show pop lounge”, explica o artista.

Renan Malato faz parte também do grupo ‘Renan and The String Ladies’, com apresentações em casamentos. “Nesses eventos sou acompanhado pelas artistas Lorena Valido, violoncelo e Nicole Omat, violino”, finaliza.

No perfil no Instagram @renanmalato, o músico compartilha com seus mais de 10 mil seguidores sua rotina como artista na Flórida.