Cantor Anderson Leonardo do Molejo, volta para UTI

Anderson Leonardo, cantor e compositor do grupo Molejo, apresentou piora no seu quadro de saúde e voltou para a UTI. Segundo o boletim médico divulgado nesta segunda-feira (22), o artista não tem previsão de alta.

O cantor foi diagnosticado com câncer na região inguinal em 2022 e está internado no Hospital da Unimed-Rio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

"O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson Leonardo foi transferido para a unidade de terapia intensiva. No momento, não há previsão de alta do paciente dessa unidade", diz o comunicado assinado pelo diretor médico da unidade, Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis.

Além do boletim, o grupo Molejo também divulgou em seu perfil oficial do Instagram um pedido de doação de sangue no nome de Anderson.