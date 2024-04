Anderson Leonardo, do Molejo, tem alta da UTI e volta para o quarto

O vocalista do Molejo Anderson Leonardo apresentou melhora em seu estado de saúde e saiu da UTI. Na manhã desta quinta-feira (11), o cantor foi transferido para o quarto, como informa o boletim médico divulgado pela equipe do vocalista do grupo.

“O Anderson foi para o quarto e segue em tratamento para o quadro da insuficiência renal. Ele se encontra estável, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos”, afirma a nota. O cantor está internado desde o dia 24 de março, mas no último dia 08, ele havia sido transferido para a UTI por conta da insuficiência renal. Anderson Leonardo está tratando um câncer na região inguinal.

No dia 27 de fevereiro, ela foi internado pela primeira vez para realizar um bloqueio de plexo nervoso hipogástrico para tratar a dor. A técnica consiste em bloquear a ação do sistema nervoso no plexo hipogástrico para que o paciente oncológico ou portador de dor crônica tenha mais conforto na região.

No dia 19 de março, o artista teve alta, mas voltou ao hospital no dia 24, apresentando um agravamento em seu quadro clínico e, desde então, segue em tratamento.