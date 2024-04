Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, está na UTI com quadro de insuficiência renal

Anderson Leonardo, vocalista do Grupo Molejo, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed, do Rio de Janeiro, desde o dia 24 de março. O artista luta contra um câncer na região da virilha. Em uma publicação feita nas redes sociais do cantor, nesta segunda-feira (8), a assessoria informou que ele está acordado, lúcido e respirando sem ajuda de aparelhos.

"O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson Leonardo encontra-se internado em unidade de terapia intensiva em decorrência de quadro de insuficiência renal. O paciente está acordado, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos. Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis Diretor Médico do Hospital Unimed-Rio", dizia o comunicado.

Anderson voltou a ser internado após um agravamento de sua doença no mês de março. Ele tinha acabado de ter alta do hospital depois de 20 dias de internação. Desde então, o vocalista tem buscado tratar as consequências da doença que afeta a imunidade dele.