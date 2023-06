Candidata a Miss Bumbum vende quadro pintado com a bunda por R$ 10 mil

A influenciadora Larissa Sumpani, de 24 anos, surpreendeu os seguidores do Instagram ao revelar que vendeu um quadro pintado com o uso de seu bumbum por R$ 10 mil.

Larissa, que é uma das candidatas da nova edição do Miss Bumbum, compartilhou um vídeo demonstrando o processo de criação da obra de arte e legendou a publicação. "Isso mesmo, gente! Eu pintei um quadro usando o meu bumbum como pincel. Recebi essa proposta de um fã que me ofereceu R$ 10 mil pelo trabalho. No início achei estranho, mas acabei gostando da ideia! E vocês, o que acharam dessa novidade?", perguntou.

No vídeo, usando um maiô fio-dental, Larissa utiliza as mãos e um pincel fino para aplicar tinta em seu bumbum. Após concluir o desenho, ela coloca a tela no chão e senta sobre ela. Para finalizar, a criadora de conteúdo escreve seu nome e desenha um coração.

Os admiradores elogiaram a arte, destacando a beleza de Larissa: "Você é linda demais! Que bumbum é esse?", escreveu um seguidor. "Verdadeiramente uma obra de arte", ressaltou outro. "R$ 10 mil conquistados de forma fácil", opinou mais um. Um quarto internauta resumiu: "Você arrasou na arte".