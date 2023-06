Representantes do Norte no Miss Bumbum Brasil vendem conteúdo adulto em plataforma estilo OnlyFans

A organização do Miss Bumbum Brasil tem revelado aos poucos as candidatas da edição 2023. A disputa elege a dona do bumbum mais bonito do país. Seguindo a tradição, são 27 candidatas que concorrem ao título deste ano, cada uma representa um estado brasileiro. Destas, as 15 mulheres mais votadas pelo público de forma online, vão para a grande final prevista para o mês de agosto.

VEJA MAIS

Até o momento, 16 participantes foram anunciadas, entre elas estão três representantes do Norte: as criadoras de conteúdo Rafaeli Paz e Sté Estran, a primeira é do Amapá a segunda do Amazonas, e a modelo pansexual Gaby Oliveira, do Tocantins.

Além de estarem candidatas ao Miss Bumbum Brasil, elas tem algo em comum: as três produzem conteúdos para plataforma adulta.

A escolhida é a ‘Privacy’, plataforma similar ao OnlyFans, porém, ela é brasileira. Com a assinatura mensal é possível ter acesso ao perfil escolhido, ainda é possível ter recurso pay-per-view.

Conheça as representantes do Norte no Miss Bumbum Brasil: