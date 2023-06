Miss Bumbum do Norte revela ménage: 'Temos um relacionamento aberto, liberal'

Gaby Oliveira que está concorrendo na nova edição do Miss Bumbum, revelou que tem um “casamento aberto”. Ela é casada há pouco mais de 11 anos com o ator Tiago Oliveira.

A produtora de conteúdo contou como é essa relação no Instagram Stories do seu perfil ao responder perguntas dos seguidores: “Sou casada há 11 anos, o amor da minha vida. Temos um relacionamento aberto, liberal, mas tem que rolar uma química, né? Nós saímos com outras pessoas quando rola a química. Tem que rolar química pelos dois”.

O marido acrescentou: “Não é só porque você quer ficar com ela, ou porque quer ficar comigo, é que vai rolar alguma coisa”.

O casal é dono de um perfil no Instagram com conteúdo adulto e disponibilidade para encontros.

“É bem difícil a gente sair com outras pessoas. É um processo, gente”, explicou Gaby, que é representante do Tocantins no concurso. “Nós saímos com outros casais, já fizemos ménage, mas tem que rolar muita química. Se vocês querem namorar comigo vai ser difícil, não é fácil sair comigo. Não dá. Já tem dono esse coração”, finalizou.