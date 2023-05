Ménage: escritora surpreende marido com presente ousado; entenda

Uma renomada escritora, Pamela Druckerman, de 53 anos, decidiu comemorar às vésperas do 40º aniversário do marido com um ménage. A experiência sexual a três era um desejo dele. Ao jornal Daily Mail, Pamela contou que iria comprar um relógio vintage, mas ele discordou do objeto material. Queria, na realidade, um encontro íntimo envolvendo Pamela, ele e outra mulher. A autora afirmou que não ficou surpresa com o pedido.

"Essa fantasia já havia sido mencionada por ele anteriormente, assim como por praticamente todos os homens com quem me relacionei. Costumava desconversar e responder: 'Apenas em seus sonhos'. Embora a ideia não me desagradasse, parecia ser complexa tanto logisticamente quanto emocionalmente", disse.

Pamela acatou a proposta e foi atrás da pretendente. Fez uma busca online por uma parceira adequada. Foi quando uma mulher, identificada apenas como "N", respondeu ao anúncio, demonstrando interesse. As duas se encontraram em um café, onde discutiram a ideia e se sentiram atraídas uma pela outra.

Pamela reforçou que elas estabeleceram regras claras para o encontro. "Para evitar que se assemelhasse a uma cena de filme pornográfico, ambas teriam total controle da situação. Meu marido não faria nada sem que fosse expressamente permitido", complementou.

Pamela observou que a experiência é intensamente física e pode ser caótica: "O sexo a três é extremamente... bem, sexual. Fiquei tão focada em organizar tudo que quase esqueci de me despir. E, quando se é tão meticulosa como eu, o sexo a três pode se tornar confuso. É fácil perder o controle e não saber exatamente em que estágio cada um está. Há muitos gemidos ambíguos. Meu marido também admitiu ter ficado confuso."

No entanto, a escritora deixou claro que não tem interesse em repetir a experiência. "Meu aniversário está se aproximando, e eu quero um relógio", concluiu ela enfaticamente.-