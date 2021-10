Luísa Sonza revela experiências sexuais em entrevista: 'Ménage não, suruba sim'

Luísa Sonza abriu o coração e também soltou a língua durante uma entrevista ao influenciador Matheus Mazzafera, a quem a loira fez algumas revelações que vêm dando o que falar! Entre os temas abordados durante o bate-papo, o youtuber fez algumas perguntas mais apimentadas. Uma delas foi se a cantora já havia feito um menàge. Apesar do espanto inicial, Sonza não fugiu da raia e revelou que ainda não teve essa experiência, mas, que já participou de um swing após o término do relacionamento com Vitão. As informações são da coluna Léo Dias.

As revelações vieram depois que o entrevistador deixou a convidada escolher quais tipos de pergunta queria responder: leves, médias ou pesadas. Sonza optou pela última alternativa. De cara, Matheus quis saber se ela já havia pegado todas as pessoas de uma festa. A cantora negou, mas admitiu que ficou com “umas seis”.

Quando chegou na pergunta sobre o menàge, Sonza demonstrou uma leve hesitação, mas decidiu encarar o tema: “Cara, eu não fiz ménage, eu já fiz suruba. Ménage eu não fiz, porque é só com três pessoas, não é? Eu não fiz com três, eu já fiz com várias”, comentou, às gargalhadas. E fez questão de esclarecer que essas "aventuras" aconteceram depois que ficou solteira.

Luísa também falou sobre o fato de estar sozinha desde o término com Vitão e conseguiu se esquivar de responder se estaria curtindo uma amizade colorida e com quantas pessoas. Sonza destacou que quando está solteira não apronta tanto no quesito sexo, mas, quando está namorando, sim. Questionada se tem ou já teve sonhos eróticos com alguém, ela afirmou que sim, tanto com pessoas com quem já ficou, quanto com quem nunca teve nada.