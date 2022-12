The Voice Brasil: Keilla Júnia vence programa e leva Teló para heptacampeonato

A mineira Keilla Júnia, de 18 anos, foi a vencedora da 11ª edição do The Voice Brasil, da Rede Globo. A grande final do programa ocorreu na noite desta quinta-feira (29), com as apresentações dos candidatos finalistas e também dos técnicos Michel Teló, IZA, Lulu Santos e Gaby Amarantos. A candidata do time de Teló recebeu 51,78% dos votos e garantiu o heptacampeonato do cantor sertanejo. Ela levou para a casa R$ 500 mil, um contrato com a Universal Music e um gerenciamento de carreira.

Emocionando o público, Keilla soltou o vozeirão cantando “I Will Always Love You” na primeira parte do programa. Na segunda, a vencedora, que é a artista mais jovem da edição, apresentou-se interpretando “Como é Grande Meu Amor Por Você”, de Roberto Carlos.

O técnico Michel Teló não poupou elogios à pupila: “Não tem jeito. Como não me arrepiar? Que coisa mais linda! Meu Deus do céu, eu fiquei sem palavras! Um dom é um dom”, afirmou.

Feliz com o resultado, Keilla Júnia não conseguiu conter as lágrimas e contou ao vivo que não imaginava que chegaria até a final do programa, mas que viveu uma “grande história de superação”.

“Sou a primeira mulher negra da minha cidade a estar aqui. Esse não é o final, é a porta de entrada. Agradeço a toda a minha família”, declarou emotiva. Ela finalizou a apresentação cantando "Rise Up", hit que ficou conhecido na voz de Andra Day, e à deu a vaga nas audições às cegas.

Trajetória

Natural de Matozinhos, em Minas Gerais, Keilla Júnia depois de entrar no reality, viu sua carreira dar uma guinada e tanto.

"Não está dando para andar nas ruas! O cachê aumentou muito e isso tem me ajudado a viver da música. Várias pessoas me apoiando, me ajudando tanto dentro quanto fora da minha cidade. Ganhei fã-clubes nas redes sociais e também tem grupos organizando faixas, camisas... Eu não imaginava isso", comemorou.

Noite de final: confira detalhes da competição

Os quatros finalistas, Bell Lins, Juceir Jr., Keilla Júnia e Mila Santana, se enfrentaram na batalha que foi dividida em duas partes. Cada um dos candidatos teve duas apresentações. Os técnicos também cantaram sozinhos, cada um uma música. A votação foi aberta do início ao fim, consagrando Keilla como a ganhadora da 11ª edição.

Bell Lins iniciou a noite cantando “Love on Top”, de Beyoncé, e finalizou com “Um Amor Puro” de Djavan. Já Juceir Jr homenageou Lulu Santos cantando “Um Certo Alguém”, e em seguida, "How deeps is your love".

A candidata de Gaby Amarantos, Mila Santana, trouxe ao palco “Mulher do Fim do Mundo”, de Elza Soares, e “Crazy In Love”, de Beyoncé.