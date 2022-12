Na final do 'The Voice', Gaby Amarantos usa look exclusivo de marca paraense Normando

O vencedor do "The Voice Brasil" será conhecido na noite desta quinta-feira (29), mas um campeão, definitivamente, é o look escolhido por Gaby Amarantos para o momento tão especial. Ela, que teve sua estreia como jurada do programa, usa um look exclusivo da marca de paraenses Normando.

O look foi desenvolvido pelo estilista Marco Normando especialmente para a noite, com styling de Bruno Pimentel e beleza assinada por Camila Anac. Marco Normando criou um conjunto de top e saia, construídos em tecido tecnológico plissado de cetim com fios de metal.

Gaby veste Normando (Fbvasconcellos/Divulgação)

O tecido foi desenvolvido pelo estilista para projetos especiais, a partir da pesquisa da coloração verde encontrado em abundância na flora Amazônica. No look de Gaby, Normando também faz referência às Imcamiabas, conhecidas como as amazonas brasileiras.

"As Icamiabas são as principais referências para o desenvolvimento dessas peças, são guerreias que viviam na região de Nhamundá (divisa do Pará com Amazonas) e que defendiam o seu povo de invasores, explica Marco, que assim como Gaby e toda a equipe de sua marca, é amazônida de Belém do Pará.

Look de Gaby é inspirado nas guerreiras Icamiabas (Fbvasconcellos/Divulgação)

O encontro para o desenvolvimento dessa peça especial e sob medida, foi celebrado por ambos, Gaby como expoente da música e Normando como marca que tem ganhado destaque nacional com uma moda que dialoga também com o contemporâneo e com o lugar de fala e origem da Amazônia Brasileira.

Além das Icamiabas, o look também exalta referências da Amazônia que conectam a marca à Gaby, como a saia que remete a planta aquática vitória-régia (elemento icônico presente nas coleções da marca). Foram dezenas de horas para a construção dessa peça que mistura tecnologia com artesania. “Gaby é para nós uma Iara do momento atual, a Vênus da Amazônia contemporânea”, afirma Marco Normando.