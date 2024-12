Campanha de financiamento coletivo para relançamento de 'Amazônia Exótica' entra nos últimos dias

A campanha de financiamento coletivo no Catarse para o relançamento do livro "Amazônia Exótica – Volume 2", organizado pela pesquisadora Olímpia Reis Resque, termina na próxima sexta-feira (27). A obra, que reúne décadas de pesquisa sobre a fauna, flora e cultura amazônicas, promete chegar às mãos dos apoiadores em janeiro de 2025, caso a meta seja atingida.

O livro traz 109 verbetes sobre curiosidades, lendas, usos medicinais e outras informações detalhadas sobre as espécies da floresta amazônica. Olímpia, que dedicou mais de 30 anos ao levantamento de dados no acervo do Museu Paraense Emílio Goeldi, explicou o propósito do trabalho.

“A fauna e flora da Amazônia têm espécies reproduzidas neste livro, contando suas histórias, lendas e informações. A população precisa conhecer as plantas úteis, alimentícias, medicinais e corantes que são valiosas para todos os povos”, afirmou.

A obra também inclui relatos históricos e ilustrações de naturalistas e exploradores que visitaram a região entre os séculos XVI e XIX, como Alexander von Humboldt e Henry Walter Bates. Sobre isso, Olímpia afirmou: “O livro divulga textos e citações desses viajantes, que chamavam a floresta de exótica e faziam descrições sobre as espécies e fenômenos que encontravam. Essas fontes permitem que as pessoas aprofundem seus conhecimentos”.

O projeto conta com um prefácio do escritor Salomão Larêdo e um posfácio da artista plástica Lani Goeldi, descendente de Emílio e Oswaldo Goeldi. Além disso, apoiadores da campanha podem receber recompensas exclusivas, como ecobags, marcadores de página e camisetas ilustradas com gravuras históricas.

Olímpia destacou ainda o objetivo educativo dos livros “Espero que ele contribua para o conhecimento da população jovem e infantil, proporcionando aprendizado e incentivando a preservação do que é rico e nosso”, disse.