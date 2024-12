Jornalista e escritora paraense é finalista da 9ª edição do Prêmio Kindle de Literatura

Neste sábado (21/12), a escritora e jornalista paraense, Sônia Zagheto, postou mensagem nas redes sociais, comemorando o fato de estar na seleta lista de cinco escritores selecionados à 9ª edição do Prêmio Kindle de Literatura, concedido pela Amazon Brasil e Grupo Editorial Record.

"Queridos amigos, é com enorme emoção que venho lhes contar que "Histórias Escritas na Água" é um dos cinco finalistas do prêmio Kindle de Literatura. Ainda estou com uma sensação de irrealidade e sentindo uma gratidão sem tamanho", escreveu Sônia Zagheto, recebendo calorosos elogios de amigos e internautas, em geral.

A 9ª edição do Prêmio Kindle de Literatura garante aos cinco finalistas que suas obras sejam publicadas em formato de audiolivro pela Audible Brasil, um serviço de assinatura da Amazon que oferece acesso a audiolivros e podcasts. O vencedor também terá a versão impressa publicada e distribuída pelo Grupo Editorial Record, uma edição especial enviada para os associados da TAG Experiências Literárias e receberá R$ 50 mil

"Ser finalista já me deixa em estado de graça, pois significa que o romance será produzido como audiolivro pela Audible Brasil. Esta notícia é o meu presente de Natal antecipado presente, o resultado de uma vida amando os livros. Obrigada a todos os meus queridos amigos e leitores que há anos me apoiam. Estou muito honrada. Parabéns também aos outros escritores finalistas", acrescentou SÔnia Zagheto no seu Instagram, neste sábado.

O Prêmio Kindle de Literatura premia romances inéditos, autopublicados por meio da ferramenta Kindle Direct Publishing, da própria Amazon. Entre as obras já vencedoras da premiação, constam no catálogo do prêmio: O memorial do desterro, de Mauro Maciel, Dama de paus, de Eliana Cardoso, e Dias Vazios, de Barbara Nonato.