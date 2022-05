Bruno, do Biquíni Cavadão, recorda do dia que torceu o pé e fez um "tour" pelos hospitais de Belém

Bruno Gouveia, vocalista do Biquíni, para quem não sabe a banda” tornou o trivial em oficial", palavras do próprio vocalista, e tirou o "Cavadão" do nome. Bruno participou de uma live, na tarde desta quarta-feira (11), no instagram de oliberal.com e falou sobre mudanças, sobre as vivências em Belém e cotidiano. Biquíni está na programação do Pará Rock junto com Frejat, nesta sexta-feira (13), no Mangueirinho.

Bruno começou o bate-papo com Gisa Smith falando sobre as vivências em Belém, já que o artista se apresentou diversas vezes na capital paraense. E uma das lembranças foi quando ele torceu o pé no palco em um dos shows. Ele fez toda a apresentação e ao final do show foi em busca de atendimento médico.

"Eu lembro que eu andei por vários hospitais da cidade em busca de atendimento e não achei", recorda o artista. Outra recordação foi em um show no Hangar, ele disse que um dos músicos fez algo inacreditável. "Ele pisou no pedestal do microfone que foi parar no lago do Hangar. Eu não sei como ele conseguiu fazer isso", recordou Bruno.

O universo da música e da arte como um todo vem passando por diversas mudanças, principalmente, após o início da pandemia do novo coronavírus. E com relação a isso, Bruno disse que a banda vem se adaptando às transformações. "As mudanças ocorrem em várias esferas, tem a questão dos shows, tem também o trabalho nas redes sociais. A gente vem se adaptando a esses diferentes universos", comentou.

Mas uma das mudanças na banda foi a retirada do "Cavadão" do nome. Bruno disse que a ideia já era antiga, mas só foi concretizada este ano. "A gente já vinha refletindo sobre isso, mas vínhamos protelando. Mas se for parar para pensar, nós tornamos o trivial em oficial, pois raramente chamavam o nome da banda completo. Sempre foi Biquini", revelou.

O momento da mudança ocorre com o lançamento do novo single, que é versão "light" da faixa Quanto Tempo Demora Um Mês, canção original lançada primeiramente no disco Ao Vivo, de 2005.

Tais regravações, todas produzidas pelo produtor galês Paul Ralphes, fazem parte de um álbum específico da banda a ser lançado nos próximos meses, contendo faixas conhecidas e lados-B da trajetória do grupo. A pegada mais light dá o tom destas músicas que estão entre as favoritas dos fãs.

Sobre o grupo

Formado em 1985, no Rio de Janeiro, o Biquini Cavadão (nome dado por Herbert Vianna, líder d’Os Paralamas do Sucesso) estourou com o sucesso de seu primeiro compacto, a música “Tédio”.

Até hoje, a banda lançou 14 álbuns de estúdio, além de registros ao vivo em áudio e vídeo. O trabalho mais recente foi “Através dos Tempos”, disponibilizado no ano passado.

Mesmo tendo o rock como linha principal de composições, o Biquíni sempre buscou inovar nas produções que lançou. Com 13 álbuns de estúdio e três álbuns gravados ao vivo, passaram por fases mais instrumentais e eletrônicas com o álbum Agora (1994) e por uma experimentação pop a partir do disco “Só quem sonha acordado vê o sol nascer” (2007).

Para Rock

Data: 13.05.22

Local: Mangueirinho

Atrações : Biquíni, Frejat e Markinho Duran

Vendas nos Classificados Liberal do Shopping Boulevard e Pátio Belém.

Vendas online: www.ticketou.com

Mais informações: 98213-0059 | 99200-8011.