Mulher que deu à luz durante show do Metallica no Brasil recebe ligação emocionante do vocalista

A tatuadora Joice Figueiró e o barbeiro Jaime Figueiró foram surpreendidos com uma ligação emocionante do vocalista do Metallica, James Hetfield, parabenizando o casal pelo nascimento do filho Luan, que veio ao mundo durante um show da banda no Brasil, no último sábado, 7, em Curitiba, no Paraná.

Veja:

O cantor telefonou para o casal no começo da noite desta terça-feira, 10. O momento foi registrado pelo casal e divulgado nas redes sociais da tatuadora. Comovida, Joice escreveu: "Adeus a todos vocês porque acabei de falecer. Acabamos de receber uma ligação do James parabenizando pelo nascimento do Luan. Tá gravado. Não tenho mais palavras".