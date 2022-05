Arraial junino com presença de público, José Augusto em Belém e roda de samba no domingo

Walcyr Monteiro por Cristino Martins (Cristino Martins)

VISAGEM

A programação em comemoração aos 50 anos da obra "Visagens e Assombrações de Belém", que resgata lendas e contos de terror do imaginário amazônico, segue em Belém até este sábado, 14, na Casa das Artes com apresentação musical, roda de conversa, contação de histórias e exposição das obras do autor. A programação é aberta ao público e contará ainda com uma série de eventos para comemorar o legado do escritor paraense Walcyr Monteiro.

Quadrilha junina por Akira Onuma. (Akira Onuma)

ARRAIAL COM PÚBLICO EM BELÉM

Está confirmado: a Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) realiza o Arraial da Nossa Gente entre os dias 15 a 30 de junho. O palco será a Praça Waldemar Henrique, que deve receber 40 grupos de quadrilhas e toadas, parafolclóricos, pássaros juninos, cordões de bicho e carimbó e demais grupos do segmento.



Frejat é uma das atrações do Pará Rock Fest nesta sexta, 13. (Divulgação)

CONCURSO CULTURAL

Nesta sexta-feira 13, Belém será palco do Pará Rock Fest, evento que vai reunir Frejat, banda Biquini e Markinho Duran. Quem quiser concorrer a ingressos pra esse super evento, é só participar do concurso cultural Sexta-feira 13 compartilhando uma história de terror que você viveu. A mais interessante vai ganhar um par de ingressos para o evento. Informações na bio do instagram @oliberal.



José Augusto se apresenta neste sábado, 12, em Belém. (Divulgação)

JOSÉ AUGUSTO NA CAPITAL

Para quem gosta de romatismo, neste sábado, 14, a pedida é o show de José Augusto, ícone do brega romântico que se apresenta na Assembleia Paraense. Autor de sucessos como “Chuvas de Verão” e “O Amor Acontece”, José Augusto tem um pé no Pará: seu pai era paraense. A abertura do show será com um Tributo a Cleide Moraes, feito por sua filha, Brenda.



A Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz reúne 70 músicos de qualidade internacional (Elza Lima / Divulgação)

ORQUESTRA SINFÔNICA

Nesta quinta, 12, tem mais um concerto da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP). Desta vez, o concerto será com obras de um dos maiores compositores da história da música clássica: Wolfgang Amadeus Mozart. Sob a direção do maestro Miguel Campos, o espetáculo começa às 20h e tem entrada gratuita com retirada dos ingressos a partir das 9h do dia do concerto, na bilheteria digital, e a partir das 18h, presencialmente, na bilheteria do Theatro da Paz.



Geraldo Nogueira e Dj Jack Sainha em foto de Yuri Amorim. (Yuri Amorim)

FÉ NO BATUQUE

Neste domingo, 15, tem o “Samba do Toc Toc”, evento que vai reunir a já tradicional roda de samba Fé no Batuque com gastronomia. A partir das 12 horas, tem discotecagem da DJ Jack Sainha e cardápio assinado por Ita Mendonça na Blackstar House. Às 16h, começa a roda de samba que contará com a participação especial da cantora Iara Mê.



Torta Maria Tereza de Sweet by Bebel (Márcio Nagano)

MEDICILAND

Quinta é dia de coluna do nosso especialista em comida paraense Marcos Médici no Portal O Liberal. Esta semana, ele apresenta o Sweet By Bebel Lima, uma doceria que fica em um casarão super charmoso na Generalíssimo e entre os doces e salgados do cardápio tem a deliciosa Maria Tereza.

Linn da Quebrada com o pai (Divulgação)

MORRE O PAI DE LINN DA QUEBRADA

O pai da cantora Linn da Quebrada morreu na madrugada de ontem, 11, em São Paulo. Lino sofreu um infarto e chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. A artista havia passado muitos anos sem ver o pai. No início de 2022, pouco antes do confinamento no Big Brother Brasil, eles se reencontraram e vinham tentando restabelecer o laço familiar. “Eu ainda não consegui entender como você conseguiu mudar da água para o vinho”, contou o sr. Lino, num vídeo com a cantora. “Isso é um grande mistério”, responde Linn, em tom humorado. “Te amo, pai”, ela fala. “Eu também te amo filha. Que Deus te abençoe, hoje, amanhã, sempre”.