Bruno de Luca anuncia pausa na carreira após acidente de Kayky Brito: 'Passei por muita coisa'

O ator Bruno de Luca, 41, anunciou que dará uma pausa na carreira na última quarta-feira (06), através de seu perfil no Instagram. Segundo ele, este foi um ano de muitos acontecimentos, onde passou ‘por muita coisa’, e isso o motivou a pausar.

Bruno iniciou o vídeo dizendo que alguns acontecimentos serviram para que ele repensasse sua vida pessoal e profissional: "Queria dizer que eu resolvi fazer uma pausa, tirar um tempo só pra mim. Eu quero tirar um tempinho que eu ainda não sei quanto tempo ainda afastado dos meus compromissos na TV."

O artista também lembrou estar atuando desde os 10 anos de idade e não quer mais perder “nenhuma parte da vida que acha importante”, ainda mais com a filha Aurora, de 11 meses. “Eu quero viajar muito! E a gente vai continuar sempre com esse diálogo aberto aqui, e eu conto muito com vocês! Até breve”, finalizou o artista. Confira!

Acidente de Kayky Brito

Na madrugada de 2 de setembro deste ano, o ator Kayky Brito foi vítima de um atropelamento por carro de aplicativo ao tentar atravessar uma rua na Barra da Tijuca, sem olhar para os lados.

Kayky estava acompanhado de Bruno de Luca em um quiosque, na altura do posto 6 da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no momento do acidente. O artista sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico.

Em novembro, De Luca contou estar em tratamento psiquiátrico devido ao trauma em presenciar o amigo ser atropelado — ele afirmou ter tido "confusão mental, que evoluiu com uma amnésia dissociativa".

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)