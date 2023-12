Kayky Brito encontra filho de 2 anos pela primeira vez após acidente

O ator Kayky Brito reencontrou sua esposa Tamara Dalcanale e o filho Kael, que completou dois anos, na primeira viagem dele a Curitiba - onde a família mora - desde o acidente, que o deixou em estado grave no hospital. Em uma publicação no Instagram, Kayky deu notícias sobre o seu estado de saúde e comemorou a oportunidade de reencontrar a família.

VEJA MAIS

“Oi amigos !!! Como vocês estão? Primeiro eu queria dizer que estou MELHOR a cada dia. Sigo FIRME na minha recuperação e não poderia deixar de vir aqui para dividir essa alegria…”, relata o ator: “Após mais de 2 meses de muita Fisio, Fono e principalmente foco e dedicação, finalmente fui liberado para viajar e encontrar a minha outra parte da família. Não poderia ser melhor momento que este né? Kael está fazendo 2 aninhos hoje e eu aqui podendo viver esse momento com ele”, completa.

Confira o post de Kayky:

O post diminui rumores de que Kayky estaria em crise no casamento com Tamara. Durante sua estada no hospital, ela ficou hospedada na casa de amigos, em vez dos sogros, ao visitar o marido no Rio. Desde então, não foram mais vistos juntos e nem se manifestaram sobre o término ou não da união.