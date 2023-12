Virginia desmente rumores de envolvimento com Neymar: 'Nem perto de acontecer'

Após anunciar a parceria com Neymar na empresa We Pink, a influenciadora Virginia Fonseca, esposa de Zé Felipe, foi acusada de ter tido um ‘affair’ com o jogador de futebol antes de se casar com o atual marido.

Nas redes sociais, páginas de celebridades e seguidores compartilharam a informação, sugerindo que o cantor deveria “se cuidar” por causa da fama de traição do atacante do Al-Hilal.

“Vocês já sabem que o Neymar e a Virginia já ficaram antes dela conhecer o Zé, né? Com a fama do Neymar, o Zé que se cuide!”, afirmou uma internauta. Em seguida, a empresária compartilhou a notícia em seu perfil do Instagram, negando ter tido qualquer relação além de amizade com o atleta.

"Eu e o Neymar nunca ficamos e nunca chegamos nem perto de acontecer! Parem com isso, gente... Eu admiro muito o Neymar e tudo que ele conquistou! Respeito a trajetória dele e estou muito feliz por estarmos trabalhando juntos agora”, rebateu.

Além de negar qualquer envolvimento amoroso no passado com o jogador, Virginia comentou que a parceria deles na WePink é uma grande vitória para a empresa e que Zé Felipe participou de todo o processo de negociação entre eles.

"Isso foi um passo enorme para a nossa empresa que tem apenas 2 anos! Ter a confiança de um dos maiores do mundo, é algo para se comemorar! E meu marido, Zé Felipe, comemorou conosco, além de participar desde o início de tudo. Não peço aplausos de ninguém, apenas respeito! Sou casada, tenho minha família, que é tudo para mim, e tudo é sempre por eles."

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)