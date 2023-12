Bruna Griphao arrasa em ensaio de biquíni em Fernando de Noronha

A ex-BBB Bruna Griphao tá de volta a Fernando de Noronha e, claro, não perdeu a oportunidade de arrasar em um ensaio fotográfico de biquíni. A loira posou com um modelo preto fio dental ao pôr do sol, exibindo o bronzeado e o corpo escultural que conquistou com muito treino.

Bruna está sempre compartilhando em seu Instagram a sua rotina na academia. O famoso tanquinho é resultado de abdominais, que variam entre 260 e 300 por dia.

Os registros deixaram os fãs impactados, e choveram elogios à atriz. "Linda", disse um internauta. "Gata", afirmou outro. "Me apaixonei", afirmou um terceiro.

Bruna, que está curtindo uns dias de descanso no arquipélago, aproveitou para brincar com os seguidores. "Não te disseram que eu era selvagem?", escreveu na legenda.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)