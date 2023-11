Bruna Griphao e Pocah chegam de mototáxi ao show do RBD no Rio; vídeo

Pocah e Bruna Griphao chegaram de mototáxis no primeiro show da nova turnê do RBD no Brasil, na noite desta quinta-feira (9), no Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. A atriz e a cantora optar pelo transporte por conta do trânsito para chegar ao local do show.

“A gente saiu no meio da rua, conseguimos dois mototáxis”, disse a atriz. “Não satisfeitas, a gente parou no lugar errado, andamos 5km correndo... de salto”, brincou Bruna.

As artistas chegaram a caráter: de camisa social branca, minissaia jeans e gravatinha vermelha. Em entrevista ao GShow, as duas explicaram que levariam mais de uma hora para chegar, caso fossem de carro.

Enquanto Pocah cuidava dos cabelos na entrada do estádio, Bruna fez uma brincadeira sobre o percurso tumultuado: “Agora todo o tempo que se atrasou pra se arrumar... desarrumou”.