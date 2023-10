Pocah faz ensaio fotográfico para celebrar aniversário

Pocah compartilhou o ensaio fotográfico que fez para celebrar seu aniversário. A cantora, que está completando 29 anos, recebeu mensagens carinhosas de amigos famosos, como Rebecca e Valesca Popozuda.

VEJA MAIS

Nas fotos, a funkeira aparece segurando um bolo escrito "linda desde 1994". Para o momento, ela apostou em um look com uma camisa com a frase "Birthday Girl" (aniversariante do dia, em português), uma mini-saia e bota até o joelho.

Nos comentários da publicação, Pocah recebeu uma chuva de mensagens fofas. "Parabéns!", escreveu Brunna Gonçalves, acompanhada de emojis de coração. Já Rebecca disse: "Linda demais. Curta seu dia, amiga!". Valesca Popozuda também não perdeu a oportunidade de parabenizar a cantora. "Parabéns, maravilhosa. Muita saúde".