Em lançamento de EP, Pocah volta às suas raízes e fala sobre vontade de misturar funk e brega

Nesta sexta-feira (15), Pocah libera o EP, "A Braba é Ela". De volta às origens, a artista resgata suas raízes do funk carioca como cria de Caxias, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

Em coletiva de Imprensa virtual, Pocah contou que a sua maior inspiração para esse projeto, foi ela mesma, quando em 2012, ela surgia na música como MC Pocahontas.

“Me inspirei em mim, desde a interpretação, dos beats. A maior inspiração foi a MC Pocahontas, mas claro, que antes dela nascer, eu já tive influência dos funks que eram a MC Marcelly, Sabrina, Kátia, Valeska, dentre outras. Elas sempre me influenciaram aquando gravei as primeiras músicas, meus primeiros shows, e foi isso que eu trouxe para o ‘A Braba é Ela’”, disse.

As batidas eletrônicas e beats do funk entregam algumas características do brega, Pocah revela que tem escutado muitas coisas do Pará: “Eu amo a música paraense! Uma das minhas cantoras favoritas da vida é a Joelma, já eu tive o privilégio de cantar com ela esse ano no TVZ e depois na gravação do novo DVD dela. Tenho sim uma vontade de fazer uma mistura do batidão carioca com o brega do Pará. Eu já vi artistas como Pedro Sampaio e Gaby Amarantos fazerem misturas nesse sentido e fica uma delícia”, conta.

Uma das músicas que merece destaque no novo trabalho de Pocah, é a canção que leva exatamente o mesmo nome do EP. "’A Braba é Ela’ foi composta por Pocah em 2017 e mistura de funk eletrônico com o funk batidão, onde a artista revive a euforia de um verdadeiro baile funk. “Eu compus quando eu estava voltando de um baile, mais especificamente do Baile da Gaiola, e pensei que queria lançar um funkão bem raiz, com linguagem da favela. Me inspirei em uma influenciadora, a Julia Peixoto, que eu amo e ela fala bem assim. Comecei a cantar ela nos shows e viralizou, ela é mais voltada para trends, ela é a única música voltada totalmente para esse formato de trend e dancinha, que está fazendo sucesso”, avalia Pocah.

Além disso, a artista chega com seu primeiro lançamento em outra língua e sendo um feat. A música também foi gravada há algum tempo, mas chega agora como uma atualização. Nesta canção, Pocah mistura funk com reggaeton em "Solta-Te", parceria com o grupo colombiano Piso 21. A faixa tem uma pegada mais sensual que passeia entre o português e espanhol.

“Essa é a primeira música que eu me arrisco a cantar em outra língua. Os meninos do Piso 21 me convidaram para cantar uma música, mas para criar do zero. Conheci eles em um Carnaval, quando estiveram aqui. Aí fomos para o estúdio, em 2020, produzimos essa faixa. Mas lá meu espanhol era muito ruim, mas ninguém me falou isso, eu percebi depois. Fiquei estudando, e resolvi gravar ela. Porque ninguém merece no meu primeiro feat internacional eu cantar errado (risos)”, conta Pocah.

Os audiovisuais que vem junto com esse EP chegam com uma estética toda carioca, inclusive, ele foi gravado no Rio de Janeiro, destacando essa trajetória da cantora.

Quando Pocah decidiu trazer um novo projeto, ela teve que lidar com a decisão de escolher entre dezenas de músicas. “Estou meio eufórica com esse lançamento, mas faz parte. O EP nasceu através de um álbum Cria de Caxias (primeiro álbum da artista). Quando comecei a produzir, dei uma empolgada e produzi mais de 50 faixas de uma vez, em um ano e meio, e são músicas muito boas, que me identifico. Então dividimos em três projetos, esse ano lanço dois EPS, o primeiro com cinco faixas”, explicou a cantora.