Pocah aparece chorando porque noivo quer entrar no casamento ao som do hino do Vasco; vídeo

Neste domingo (5), a cantora Pocah compartilhou um vídeo em seus Stories do Instagram no qual aparece ao lado de seu noivo, Ronan Souza, discutindo a música que seria tocada na entrada do casamento do casal. Pocah aparece chorando enquanto fala sobre a música que gostaria de tocar, a abertura do seriado "Game of Thrones", enquanto Ronan sugere o hino do Vasco.

"Gente, a gente tava aqui falando que eu queria muito casar e entrar com a música de abertura do [seriado] 'Game of Thrones', mas o Ronan quer entrar com a música do Vasco", disse ela chorando. O noivo apenas dava risada.

"Ai, não tem como você entrar com a música do Vasco no nosso casamento", completou a cantora. Assista ao vídeo:

O vídeo termina com Pocah chorando e Ronan sugerindo que ela use fones de ouvido para ouvir a música que quiser. Em seguida, ela publicou dois Stories se desculpando por ter chorado na discussão sobre a música, mas de forma satírica. Em um vídeo, ela escreveu: "Não acredito que chorei por isso" ao fundo da música sertaneja "Que Sofrimento é Esse". Em uma foto seguinte, ela escreveu: "A TPM, antes de matar, ela humilha, né".