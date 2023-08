MC Rebecca revela affair com Bruna Griphao antes dela entrar para o Big Brother Brasil 23

A cantora MC Rebecca contou um pouco da sua vida amorosa em entrevista ao canal do YouTube De Frente com Blogueirinha. Ela revelou que teve um affair com Bruna Griphao e explicou que o beijo rolou antes da atriz entrar para o BBB 23.

"Saiu uma notícia da Bruna Griphao e me marcaram. É a única ex-BBB que eu peguei. Foi antes dela entrar no programa. Fiquei com ela no Bloco da Anitta. Foi bom", comentou, completando que depois disso perdeu a conexão com a atriz. "Mas depois ela entrou no Big Brother Brasil e a gente não se falou mais, não rolou mais, não", continuou.

Dentro do BBB 23, Bruna se declarou heteroafetiva, mas bissexual, o que significa que ela se relaciona com homens e mulheres, mas só se envolve afetivamente com o sexo opsoto.