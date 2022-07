'Meu sonho, mas meu namorado não quer', diz Rebecca sobre poligamia

A cantora Rebecca é muito aberta quando o assunto é sua sexualidade. Há alguns anos, quando ela participou do “De Férias com o ex Celebs”, se mostrou como realmente é, compartilhando momentos íntimos com os participantes e as participantes.

Em conversa com o "OtaLab", do UOL, desta semana, a cantora falou sobre diversos assuntos, entre eles relacionamento e sexo. "Você é a favor de relacionamentos abertos?", quis saber Otaviano Costa. "Ia ser mara!", respondeu Rebecca aos suspiros. “Meu sonho! Mas meu namorado não quer. Estamos trabalhando nisso”, acrescentou.

VEJA MAIS

A artista revelou que, para abrir a relação, os dois precisam estar em sintonia, além de ter consentimento do casal. "Tem que ser aquela poligamia legal pra todo mundo", deu força Ota.

“Eu sou bissexual, gosto de homem e mulher. Mas tem que ser algo bom pros dois”, disse Rebecca. “Um relacionamento aberto não significa que o outro nao é suficiente, e sim que você quer coisas novas”, concluiu a cantora.

Entre idas e vindas, Rebecca namora o empresário Lucas Godinho, desde 2020. Ela comentou porque não posta foto com ele nas redes sociais: “Parei de compartilhar fotos com ele na internet. Divido com meus seguidores algumas coisas pessoais, mas prefiro manter outras em sigilo. As pessoas estavam interpretando algumas situações de maneira diferente, como queriam mesmo. O que não é legal. Para o bem da minha relação, parei de publicar. É melhor deixar meu namoro quieto e viver em paz e feliz com o Lucas".