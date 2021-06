MC Rebecca faz pose exótica no pole dance e deixa parte íntima em evidência

A funkeira MC Rebecca esbanjou sensualidade e deixou os fãs babando ao publicar um clique, nas redes sociais, na tarde desta terça-feira (15), posando no pole dance e exibindo suas curvas em um look ousado. As informações são do portal Metropolitana 98.5 FM.

“Então chega, beija, toca, sente”, escreveu, na legenda da publicação feita no Instagram.

Os internautas não dispensaram elogios a boa forma da funkeira. “O poder da gata”, observou uma fã. “Poderosa”, elogiou outra. “Papai do céu”, disse um terceiro.