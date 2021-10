MC Rebecca posa de biquíni fio-dental e tamanho das partes íntimas é elogiado

A cantora MC Rebecca deixou seus fãs enlouquecidos ao compartilhar um clique para lá de sensual no Instagram. Com um biquíni fio-dental, a morena aparece com uma peruca loira, deixando a marquinha de bronzeamento à mostra, quase mostrando demais.

"Now is the time (Agora é a hora, em tradução livre)", escreveu ela na legenda da publicação, que recebeu uma uma chuva de elogios, confira:

“Mulher para com isso, chega dói o impacto", disse uma seguidora. "Cavadonaaaaa", comentou outro. "Que inveja desse xibiu magro, eu com um negócio desses tamparia nem oq é importante", declarou uma.

Em outro post, a funkeira aparece com um look bem ousado, de meia arrastão, exibindo seu bumbum, veja: