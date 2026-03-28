Bruna Marquezine aciona Justiça após imagens íntimas com Shawn Mendes

A atriz Bruna Marquezine adotou medidas legais após a divulgação de imagens feitas dentro de sua residência, no Rio de Janeiro, ao lado do cantor Shawn Mendes. O conteúdo passou a circular nas redes sociais e levou a equipe da artista a notificar páginas e sites que compartilharam as fotos.

Segundo informações divulgadas no programa Melhor da Tarde, as imagens teriam sido registradas por meio de um drone, que alcançou o interior do imóvel. O material mostra momentos íntimos, o que motivou a reação jurídica.

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A notificação extrajudicial enviada pela defesa solicita a remoção imediata das imagens, com prazo de até 12 horas, sob risco de adoção de medidas judiciais.

De acordo com o que foi divulgado, a equipe da atriz considera que houve violação de privacidade, já que as fotos não foram feitas em espaço público. O caso levantou discussões sobre os limites da exposição de figuras públicas.

Especialistas apontam que, embora registros em locais abertos possam ser permitidos, a captação de imagens dentro de residências pode configurar infração, especialmente quando envolve o uso de equipamentos como drones.