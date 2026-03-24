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Shawn Mendes desembarca no Rio de Janeiro para prestigiar estreia de Bruna Marquezine no cinema

O cantor foi flagrado no Aeroporto do Galeão após passar os últimos dias com a atriz em Los Angeles durante a temporada do Oscar

O Liberal
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Shawn Mendes passou o carnaval no Brasil (Reprodução)

O astro canadense Shawn Mendes desembarcou na manhã desta terça-feira, 24, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O retorno do cantor acontece pouco mais de uma semana após o último encontro com Bruna Marquezine em Los Angeles, onde a brasileira cumpria agenda oficial durante a temporada do Oscar.

Ao cruzar o saguão de desembarque, Shawn manteve a discrição com óculos escuros e conversas casuais com sua equipe, mas não deixou de sorrir e acenar ao notar a presença de fãs que registravam sua chegada em solo carioca.

A vinda de Shawn possui um motivo especial além da saudade, já que coincide com um marco profissional importante na carreira de Marquezine. Nesta quinta-feira, 26, ocorre a aguardada estreia da comédia Velhos Bandidos, dirigida por Claudio Torres. No longa, que conta com a lendária Fernanda Montenegro, Bruna interpreta Nancy, par romântico do personagem de Vladimir Brichta. A presença do músico no Rio sinaliza o apoio à namorada em uma das semanas mais decisivas para o cinema nacional neste semestre.

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Embora não tenha sido confirmado se o artista ficará hospedado na residência de Bruna em São Conrado, na Zona Sul do Rio, a rotina de "ponte-aérea" entre os Estados Unidos e o Brasil já se tornou marca registrada do relacionamento. Desde que assumiram o romance publicamente, os dois têm sido vistos dividindo momentos em diferentes fusos horários. A última aparição conjunta aconteceu no dia 15 de março, durante as festividades do Oscar em território americano.

Vale lembrar que Shawn Mendes já se sente em casa no Brasil. Em visitas anteriores, o cantor foi flagrado aproveitando o mar das praias cariocas, celebrando o Réveillon no litoral de Alagoas e até vivendo a experiência genuína de pular no meio da "pipoca" de Ivete Sangalo durante o Carnaval de Salvador. Agora, sua presença no Rio de Janeiro promete agitar os bastidores da estreia cinematográfica e reforçar o status de um dos casais mais acompanhados da cultura pop atual.

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