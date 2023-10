Brasileiro de 24 anos ganha destaque no The Voice Alemanha; vídeo

O jovem cantor brasileiro João Victor, artisticamente conhecido como Beluma, vem ganhando destaque no The Voice Alemanha. Na última quinta-feira (21), ele se apresentou no programa com uma versão da música "Ex's and Oh's", de Elle King, e deixou a plateia em êxtase.

Beluma nasceu no Ceará, e foi para a Alemanha para trabalhar como au pair, cuidando de uma família em troca de acomodação. No entanto, ele deixou o emprego para seguir o sonho de ser cantor.

Após se apresentar nas ruas de Berlim, ele foi descoberto por um produtor musical e acabou convidado para participar do The Voice. No programa, ele impressionou os jurados com sua voz poderosa e seu carisma. "Você tem que se orgulhar muito da sua performance, porque foi incrível", disse o jurado Tom Kaulitz.

Apesar de não ter passado para a próxima fase do programa, Beluma está colhendo os frutos da visibilidade que ganhou e já planeja seus próximos passos como cantor.

VEJA MAIS

História de superação

A trajetória de Beluma é uma história de superação. Ele deixou o Brasil com o sonho de viver da música, mas não foi fácil. Ele trabalhou como au pair e se apresentou nas ruas para ganhar dinheiro.

Foi nas ruas de Berlim que ele conheceu o renomado diretor cinematográfico russo Kiril Serebrennikov, que o convidou para se apresentar no Teatro Thalia, um dos maiores da Europa. A experiência lhe deu mais segurança de palco e visibilidade.

"Fico muito feliz de olhar para o passado e ver minha evolução. Há exatamente 1 ano e meio, eu estava morando num albergue, sem saber o que comeria no dia seguinte. Hoje, trabalho em um dos teatros mais renomados da Europa e virei notícia em um país estrangeiro por aparecer na televisão", disse o cantor em recente entrevista ao site Só Notícia Boa.

Próximos passos

Beluma está se preparando para lançar seu primeiro projeto musical em novembro, que consistirá em lançamentos mensais ao longo de 12 meses. Agora, o objetivo é levar sua música para o Brasil. "Espero que em breve eu tenha mais portas abertas para trazer minha música já em português para o Brasil", desejou.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)