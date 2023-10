Paraense do The Voice +, Fran Marins, lança música em homenagem para Nossa Senhora de Nazaré

A cantora paraense Fran Marins, que ficou conhecida após participar do programa The Voice + da Rede Globo, lançou a música “Mulher de Luz”, em homenagem para o Círio de Nazaré em Belém. O single já está disponível em todas as plataformas digitais de música e marca a realização de um sonho na carreira da cantora de 71 anos.

Fran declarou que sempre teve o grande sonho de fazer uma música em homenagem para a Virgem de Nazaré. “Eu sempre tive esse desejo, essa ânsia. Então eu tive um sonho com uma mulher toda iluminada que saia luzes das costas, através das mãos e eu tentava perguntar para ela quem ela era. E nesse momento, eu me acordava”, iniciou.

A cantora ressaltou que depois do sonho, resolveu conversar com o colega e compositor Lu Maia. “Eu contei meu sonho para ele, e ele então me perguntou o que o Círio de Nazaré representava na minha vida. A partir dessa conversa, nasceu essa linda canção”, explicou a cantora.

“Eu passei um momento difícil com meu marido esse ano, em uma cirurgia que ele precisou amputar a perna. Ele já tinha uma amputada, então é através das minhas orações com a Virgem de Nazaré que eu encontro forças para seguir cantando”, desabafou. Fran ressaltou ainda que a força do seu canto vem da sua fé em Nazaré.

A letra retrata um pouco do encontro que a cantora teve com uma mulher de luz no sonho, que seria a Virgem de Nazaré. “Ela veio iluminada, ao passar me fez sentir muita força e esperança para os meus sonhos prosseguirem”, diz o início dos primeiros versos da canção reforçando a esperança que a cantora deposita em sua fé.

Fran reforçou ainda que “queria que todas as pessoas que passam problemas na vida pudessem ouvir essa música, para que elas entendam o quanto a fé move montanhas. Eu me sinto mais do que realizada com a realização desse sonho”, concluiu a cantora paraense.