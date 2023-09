Círio 2023: Marinha anuncia aplicativo gratuito para monitorar embarcações no Círio Fluvial

Na manhã desta sexta-feira (15), a Marinha do Brasil anunciou a criação do Programa Navegue Seguro (NavSeg), aplicativo gratuito que será utilizado pela primeira vez para monitorar as embarcações no Círio Fluvial 2023.

Durante uma coletiva realizada no Comando do 4º Distrito Naval, no bairro da Cidade Velha, em Belém, a instituição divulgou a utilização do APP, que será utilizado para acompanhar a localização dos barcos e também informar o plano de viagem.

Segundo o 4º Distrito Naval, o APP também visa reforçar a segurança da navegação em todo território nacional. O NavSeg é um aplicativo deve trazer mais praticidade e segurança a condutores e passageiros de embarcações que navegam nas Águas Jurisdicionais Brasileiras.

A iniciativa chega para otimizar as ações da Marinha do Brasil no incremento da segurança da navegação, especialmente das embarcações de esporte e recreio, conforme detalha a Marinha.

Regras para o Círio Fluvial

A Marinha do Brasil também reuniu a imprensa nesta sexta para anunciar detalhes da Portaria que promulga as regras de segurança para as embarcações que participarão do Círio Fluvial 2023, que será realizado dia 7 de outubro.

Na ocasião, a Secretaria de Estado de Turismo (Setur) lançou concurso de ornamentação de embarcações, além de bandeira e adesivo que serão fornecidos para as embarcações devidamente inscritas e inspecionadas pela Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR).

Uma comissão da Setur embarcará em um Navio da Marinha para julgar a ornamentação dos meios participantes. A expectativa é que 300 embarcações realizem a inscrição para participação no Círio Fluvial 2023.

Segurança

A CPAOR coordenará o tráfego aquaviário durante o translado fluvial da Imagem. Essa medida visa a garantir a segurança da navegação, evitando que condutores realizem manobras de risco e causem acidentes, na tentativa de se aproximar do Navio Hidroceanográfico (NHo) “Garnier Sampaio”, que conduzirá a Imagem pelo 23º ano. Este ano, a Marinha empregará mais de 250 militares na organização e condução da Romaria Fluvial do Círio.

Somente as embarcações que efetuarem inscrição na CPAOR e estiverem com a bandeira e/ou adesivo fornecidos pela Setur poderão permanecer e/ou navegar na área em que será realizado o Círio Fluvial (trecho da Baía do Guajará entre o Distrito de Icoaraci e o Porto de Belém – Escadinha da Estação das Docas).

A Marinha orienta que os participantes do Círio Fluvial sigam à risca as regras de segurança de tráfego aquaviário: não superlotar as embarcações, principalmente, “rabetas” e “canoas”; usar colete salva-vidas é obrigatório; crianças menores de 12 anos não devem ser transportadas em balsas e motos aquáticas, etc. Além disso, é importante ressaltar que, por questões de segurança, os navios não poderão adentrar o isolamento feito pela Capitania.

Inscrições de embarcações: as inscrições das embarcações para o Círio Fluvial 2023 poderão ser realizadas, gratuitamente, de 18 de setembro a 4 de outubro na sede da CPAOR (Rua Gaspar Viana, 575, Reduto), de segunda a sexta-feira, de 8h30 às 15h30. Mais informações pelo telefone (91) 3218-3950.