Círio 2023: corda da festividade ficará em exposição na Estação das Docas a partir do dia 23

A partir do dia 23 de setembro, a Estação das Docas receberá a corda oficial do Círio 2023, que ficará em exposição no armazém 1 do complexo até a madrugada do dia 8 de outubro, quando sairá para a procissão. O importante símbolo da fé paraense estará disponível para visitação dos fiéis e turistas dentro do horário de funcionamento do logradouro turístico, com entrada franca.

Esta é a quarta vez que o espaço recebe a corda oficial do Círio. Neste ano, a exposição contará com programação musical, exposição fotográfica, entre outras ações que serão divulgadas em breve.

A corda chegará no dia 23, às 17h, e poderá ser observada de perto dentro do horário de funcionamento da Estação, que tem funcionamento para o público de segunda a quinta, das 10h às 23h; sextas e sábados, das 10h à meia-noite; e aos domingos, das 10h às 23h.

Curiosidades da corda

Na edição deste ano, a corda foi feita integralmente no Pará, para ser usada nas duas maiores e mais tradicionais procissões, a Trasladação (07/10) e o Círio (8/10). A corda utilizada nas procissões tem 800 metros de comprimento com partes de 400 metros, para cada romaria, tendo 50 milímetros de diâmetro e já vem adaptada às estações de metal que auxiliam no traslado das berlindas durante as romarias.

A exposição da corda oficial do Círio é uma correalização da Organização Social Pará 2000, que administra a Estação das Docas, e da Diretoria da Festa de Nazaré, Diretoria de Arraial, Diretoria de Decoração, com apoio do Governo do Estado.