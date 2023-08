Brasileiro pode levar prêmio de US$1 milhão em show de talentos

O mineiro Gabriel Henrique, de 27 anos, surpreendeu os jurados e o público do "America's Got Talent". A participação dele no show de talentos os Estados Unidos, foi ao ar na última terça-feira (1º), mas a gravação ocorreu em fevereiro.

Ele cantou "Run to You", de Whitney Houston, e levou "botão de ouro" da jurada Sofía Vergara, que o colocou direto nas semifinais do programa.

O brasileiro não fala inglês e precisou conversar com os jurados por meio de um intérprete, o que chamou atenção nos telespectadores e internautas.

"É tanta emoção que estou sentindo que palavras não são capazes de expressar, mas antes de QUALQUER coisa tenho que dizer que TODA honra será SEMPRE dada a Deus, pois se não fosse por Ele, nada disso teria sido possível! Minha voz veio Dele! Desde o início me capacitou e colocou pessoas no meu caminho para me encorajar e me ajudar! Quando fui convidado para participar do programa, estava passando por um momento tão difícil e pessoal na minha vida, que jamais imaginaria que Deus ia me levar lá no EUA e me honrar desse jeito simplesmente no maior show de calouros do mundo", escreveu o cantor no Instagram.

Na frente da atriz Sofía Vergara, do comediante Howie Mandel, do produtor musical Simon Cowell e da modelo Heidi Klum, o nervosismo de Gabriel era visível e até foi comentado pelos jurados. Porém, quando a apresentação começou, tudo mudou.

"Se Whitney Houston e Mariah Carey tivessem um filho seria você, Gabriel. Você foi incrível", disse o jurado Heidi Klum, após a performance.

"Ele jamais imaginou ganhar um botão dourado, porque aquele programa é a nível mundial. São muitas pessoas. Ele foi lá para cantar e pronto, nunca ia imaginar que ganharia um 'botão dourado'", disse Letícia Alves de Oliveira mãe do jovem.

A próxima etapa está prevista para setembro, quando o cantor vai voltar aos Estados Unidos para disputar as audições ao vivo. Até lá, a mãe garante que o filho vai ficar bom no inglês: "O Gabriel é um filho maravilhoso, um menino muito amoroso. Ele canta demais, tem um talento incrível. E eu tenho certeza que vocês ainda vão ouvir falar muito dele, é uma promessa de Deus na vida dele. É um orgulho muito grande para a família."

No seu canal do YouTube, Gabriel soma mais de 47,75 milhões de visualizações e 444 mil inscritos. Além das canções internacionais, o foco são os vídeos de música gospel.

