Cantora Bia Dourado, ex-The Voice Kids, lança single ‘Meu Lar’ em homenagem ao Dia dos Pais

No próximo dia 04, a paraense Bia Dourado lança seu single “Meu Lar” em todas as plataformas digitais e com videoclipe no Youtube. A artista expõe na canção trechos da história familiar, que já fica como uma homenagem para o Dia dos Pais, que será no próximo dia 13.

“Esse lançamento é muito sentimental, eu acho. Um spoiler dele? É que trata-se de uma relação entre pai e filha, mais precisamente, sobre o meu pai, mas penso que muitas pessoas se identificaram com a letra dela. Eu amo essa música demais, eu estava muito ansiosa para mostrar ela para todo mundo, estou realizada de verdade”, antecipa a artista.

“Meu Lar” tem produção musical, gravação e edição de Rodrigo Camarão.

Bia Dourado brilhou nas telas da TV Globo, quando ficou conhecida nacionalmente através do reality musical ‘The Voice Kids’, em 2021. Na ocasião, ela entrou para o time da conterrânea Gaby Amarantos. Desde então, ela tem trilhado um caminho musical mais autoral.

“Atualmente, eu me sinto mais madura sim. Em tudo, em composição e execução também! Eu compus esse single no ano passado, na noite anterior ao dia dos pais, porque queria presentear o meu pai com uma música. Depois fui aperfeiçoando e agora está do jeitinho que eu queria. Eu sinto que na execução desse single, por ser a segunda vez, eu já estou mais segura e consequentemente, estou curtindo mais cada etapa desse processo”, relembra.

No ano passado, ela lançou o hit “Apenas Nós”, junto com o cantor paraense Guto Risuenho. Eles reuniram nesta canção, amor e felicidade. “Tenho me dedicado demais ao trabalho autoral. A compor cada vez mais e também ampliar meu leque de músicas autorais. Eu acho que o que eu quero mesmo é poder fazer um show só com músicas minhas! Ia ser lindo demais!”, projeta a artista.

Uma das marcas do trabalho de Bia Dourado é a entrega de projetos com uma linha sentimental, que deixa o público cada vez mais próximo dela. “Minha maior inspiração atualmente é a Adele. Eu amo que cada letra dela tem sentimento puro, isso é o que eu quero transmitir com as minhas composições também. Nacionalmente, Elis, ela é incrível. A voz dela, tudo! É uma história contada somente com a voz, meu sonho é cantar como elas!”, disse.

“Acho que cativar cada vez mais as pessoas com a minha música é meu sonho, isso é o que eu quero. O reconhecimento é bônus. Poder mostrar minha arte é incrível. Meu maior sonho é poder fazer turnês pelo Brasil, e sinto que está cada vez mais próximo”, acrescenta.

A estrada de Bia Dourado tem sido criada com responsabilidade e talento, desde que a artista invadiu a casa dos brasileiros com a sua voz. Ao longo desses últimos dois anos, ela tem se dedicado a sua carreira musical: “Acho que eu cresci demais desde o The Voice até hoje. Como menina, mas musicalmente também. Nos estilos que eu gosto, na minha técnica, tudo é muito diferente. Eu admiro cada etapa e sei que todas foram essenciais pra eu chegar onde estou hoje.”