Talentos paraenses falam sobre participação no The Voice Kids

Mais uma edição do “The Voice Kids” chega nas telas da Globo com a missão de descobrir novos talentos mirins pelo país. A partir do dia 09 de abril (domingo), Fátima Bernardes assume o comando da disputa, com os técnicos Carlinhos Brown, IZA e Mumuzinho. O Pará já foi muito bem representado em várias edições do programa. As cantoras paraenses Stéffany Laura, da edição de 2016 e Bia Dourado, da edição de 2021 falaram sobre suas participações no reality musical.

A pequena paraense de 11 anos, na época, Bia Dourado chegou com tudo ao som da do hit internacional "Someone You Loved", do cantor escocês Lewis Capaldi. Gaby Amarantos, virou a cadeira a pequena para seu time. Bia conta que participar do programa foi um dos melhores momentos da vida dela.

“Mesmo em tempos de pandemia, consegui curtir muito esse momento tão esperado por mim! Se eu pudesse dar um conselho aos novos participantes do TVK, seria para eles curtirem muito cada pedacinho dessa experiência única”, afimou. Dia ressaltou ainda que o programa sempre deixa muitas saudades. “É importante darmos nosso melhor, mas só de pisar naquele palco, já somos vitoriosos demais, né?”, concluiu a artista, hoje com 13 anos de idade.

Outra paraense que emocionou a todos com o sucesso “Primavera”, em 2016 foi Stéffany Laura, integrante do time da Ivete Sangalo. “Foi uma experiência única, acredito que todos que tem esse sonho de brilhar na música, o TVK abre muitas portas profissionais. Eu tinha apenas 14 anos e hoje com 22 anos, ainda tenho o mesmo sentimento”.

Stéffany aconselha novos participantes. “Tem dois conselhos que são primordiais para o programa, trabalhar a mente, para manter a tranquilidade e lembrar que você está ali porque você é bom no que faz”. E segundo a artista, seguir o coração é tao importante quanto. “Não ir com nada predeterminado, ouvir o coração e aproveitar cada momento”, concluiu.

Novidades da oitava edição

O time de técnicos nesta edição está totalmente reformulado, Mumuzinho e Carlinhos Brown contam suas expectativas para a nova temporada. “Sinto que a alquimia infantil já nos juntou há tempos, essa química é muito especial”, declara o cantor baiano, que não mede elogios para a cantora IZA, “ela é muito real, em um sentido de realeza, e eu acho que tudo isso transparece, conforta as crianças”.

O cantor Mumuzinho complementou dizendo que é um momento de diversão também. “Posso dizer que ganhei um presente por estar aqui vivendo esse momento. Com o meu jeitinho, vou criar uma estratégia para vencer o Brown e a IZA”. Iza, que já é uma veterana da família ‘The Voice’, celebra a sua estreia no ‘The Voice Kids’. “Toda vez que a gente começa um projeto assim, rola uma insegurança, a gente não sabe como vai ser, mas tem sido tão maneiro”.

O ‘The Voice Kids’ tem direção artística de Creso Eduardo Macedo e apresentação de Fátima Bernardes. A produção é de Valesca Campos e a direção de gênero é de Boninho. O reality irá ao ar aos domingos e estreia no dia 9 de abril na TV Globo, com reprise às segundas no Multishow. É possível rever, ainda, os melhores momentos e conferir os bastidores nas redes sociais da Globo e no Gshow.

VEJA MAIS